白宮舉辦晚宴 美國科技巨頭紛向川普致敬

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

科技界巨頭今天在美國白宮罕見聚首，這場晚宴雲集人工智慧（AI）領域最重要的幾位領導人物，他們紛紛向美國總統川普致敬讚揚。

法新社報導，Meta執行長兼共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）說：「這真是一個重量級的聚會。」他就坐在川普的右手邊。

晚宴上坐滿了科技界領導者，包括Google母公司Alphabet、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft），以及AI產業新星OpenAI。

一些出席者曾參加川普的就職典禮，這顯示他們準備與這位79歲總統的世界觀保持一致，或至少避免惹怒他。

值得注意的是，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）缺席這次晚宴。

這位特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長曾是川普的盟友，後來與總統關係決裂。他在自家社群平台X上發文表示，雖受邀卻無法出席，並派人代表他赴宴。

祖克柏表示，出席晚宴的公司正在美國大舉投資資料中心與基礎建設，以「推動下一波創新浪潮」。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）則感謝川普「定下基調」，讓企業能夠在美國製造業進行重大投資。

川普近期威脅將對針對美國科技公司的國家實施貿易制裁，矛頭主要指向歐盟。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）指出：「感謝您身為一位如此支持企業、支持創新的總統…這真是一股清新的轉變。」

與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）同桌的微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）則顯得克制許多，他呼籲應將AI用於促進國際發展。

他說：「大家齊聚一堂，討論美國如何在這一關鍵領域領先全球，並讓成果惠及海外最貧困人口，以及我們偉大的國民，這是件好事。」

蓋茲還提及「神速行動」（Operation WarpSpeed），這是川普首任時期的計畫，促成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快速研發，作為美國創新能力的例證。

矽谷領袖們過去在川普首任期間並未支持他，但在他重返白宮後，他們的態度出現轉變。

許多人已造訪白宮，承諾在美國大舉投資，也有人迅速跟隨這位總統的腳步，終止多元化推廣計畫及打擊網路虛假資訊倡議等。

