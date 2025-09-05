快訊

82歲拜登額頭現疤痕！皮膚癌手術已完成

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
發言人證實，美國前總統拜登近期接受皮膚癌切除手術。本周早些時候，拜登現身特拉華州一座教堂時，額頭留有明顯手術疤痕。路透／USA TODAY NETWORK
發言人證實，美國前總統拜登近期接受皮膚癌切除手術。本周早些時候，拜登現身特拉華州一座教堂時，額頭留有明顯手術疤痕。路透／USA TODAY NETWORK

發言人證實，美國前總統拜登近期接受皮膚癌切除手術。英國電訊報報導，現年82歲的拜登之前接受「侵襲性」前列腺癌治療。今年5月，民主黨方面公開拜登的前列腺癌診斷結果，源自例行體檢時發現的小腫塊。

拜登發言人4日告訴NBC News，拜登後續接受了莫氏（Mohs）手術，這是一種分層切除含癌細胞皮膚的手術。辦公室表示，拜登術後「恢復良好」。手術具體時間尚不明，但拜登過去一個月的公開露面顯示手術已完成。

本周早些時候，拜登現身特拉華州一座教堂時，額頭留有明顯手術疤痕。8月，他出席德拉瓦州前州長卡索（Mike Castle）葬禮時，額頭也包有繃帶。

莫氏手術通常在局部麻醉下進行，被皮膚癌基金會視為治療基底細胞癌（BCC） 與鱗狀細胞癌（SCC） 的「黃金標準」，尤其適用於眼睛、鼻子、嘴唇、耳朵、頭皮、手指、腳趾或生殖器等「美容與功能重要部位」。莫氏手術亦適用於腫瘤較大、侵襲性強、快速增長、邊界不明或復發的BCC與SCC，部分外科醫生也在特定黑色素瘤病例上取得成功。

拜登與妻子吉兒過去亦曾接受皮膚癌治療。2023年拜登任總統期間，例行體檢發現胸部病變並切除，活檢證實為 BCC。當時醫生也在前第一夫人的眼上方及胸部發現BCC增生。

