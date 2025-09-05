澳總理與川普通話 討論美澳安全與關鍵礦產合作

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室表示，艾班尼斯昨晚與美國總統川普通電話，討論兩國在關鍵礦產方面合作的機會。

艾班尼斯辦公室發布聲明指出，兩位領袖談及如何「以兩國利益為前提」，在貿易與關鍵礦產領域攜手合作。

聲明補充，雙方也討論了共同安全利益的重要性。

艾班尼斯在社群媒體上表示，這是一場「溫馨且具建設性」的對話。

艾班尼斯預計9月前往美國出席聯合國大會（UnitedNations General Assembly）。澳洲官員近日持續安排，爭取艾班尼斯訪美期間能與川普會面，不過，根據通話後所發布的內容，並未提及此事。

澳洲副總理馬勒斯（ Richard Marles）上週造訪華府，與副總統范斯（JD Vance）會談。馬勒斯1日表示，他預計「在不久的將來」，美澳領袖將會見面 。

美國是澳洲主要的安全盟友，中國則為澳洲最大貿易夥伴。

川普政府一再敦促澳洲，將其國防支出從國內生產毛額（GDP）的2%提升至3.5%；同時美國五角大廈也正檢討澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艦合作計畫。

艾班尼斯今年4月表示，澳洲擁有全球最重大關鍵礦產的部分儲量，將設立戰略儲備，並籌組獨立於中國主導市場之外的供應鏈。