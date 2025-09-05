澳總理與川普通話 討論美澳安全與關鍵礦產合作

快訊

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室表示，艾班尼斯昨晚與美國總統川普通電話，討論兩國在關鍵礦產方面合作的機會。

艾班尼斯辦公室發布聲明指出，兩位領袖談及如何「以兩國利益為前提」，在貿易與關鍵礦產領域攜手合作。

聲明補充，雙方也討論了共同安全利益的重要性。

艾班尼斯在社群媒體上表示，這是一場「溫馨且具建設性」的對話。

艾班尼斯預計9月前往美國出席聯合國大會（UnitedNations General Assembly）。澳洲官員近日持續安排，爭取艾班尼斯訪美期間能與川普會面，不過，根據通話後所發布的內容，並未提及此事。

澳洲副總理馬勒斯（ Richard Marles）上週造訪華府，與副總統范斯（JD Vance）會談。馬勒斯1日表示，他預計「在不久的將來」，美澳領袖將會見面 。

美國是澳洲主要的安全盟友，中國則為澳洲最大貿易夥伴。

川普政府一再敦促澳洲，將其國防支出從國內生產毛額（GDP）的2%提升至3.5%；同時美國五角大廈也正檢討澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艦合作計畫。

艾班尼斯今年4月表示，澳洲擁有全球最重大關鍵礦產的部分儲量，將設立戰略儲備，並籌組獨立於中國主導市場之外的供應鏈。

美國 澳洲 艾班尼斯

相關新聞

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

美國總統川普4日晚間在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，更受矚目的不是出席嘉賓，而是川普昔日的第一麻吉，全球首富...

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

美國總統川普計畫5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命，也是川普...

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

華爾街日報報導，連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald’s）認為提供內用的餐廳應為服務員加薪。這家漢堡巨頭公開反對允許休閒...

川普宴科技領袖逐一點名問投資金額 蓋茲逆風挑戰政府的反疫苗

美國總統川普周四在白宮舉行晚宴，罕見地邀請多家全球科技巨擘的高管與創辦人，宣傳他們承諾在美國增加人工智慧（AI）方面的投...

美國準備重新談判美墨加協定 啟動程序第一步

華爾街日報獨家報導，在未來一個月內，美國貿易代表署將開始就重新談判「美墨加協定」（USMCA）進行公開諮詢，根據2020...

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職...

