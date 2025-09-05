川普宴科技領袖逐一點名問投資金額 蓋茲逆風挑戰政府的反疫苗

美國總統川普周四在白宮舉行晚宴，罕見地邀請多家全球科技巨擘的高管與創辦人，宣傳他們承諾在美國增加人工智慧（AI）方面的投資，以及各自說明在美國製造業投資多少金額，凸顯川普與矽谷關係日益加深，

彭博資訊報導，川普在開場致辭時提到科技公司一大關切問題，即確保有足夠能源來滿足AI熱潮下激增的資料中心電力需求。他說：「我們會在電力供應和取得許可方面，為你們提供極大便利。我們遙遙領先中國，真的領先很多。」

這場晚宴邀請全球部分市值最高科技企業高管與創始人聚會，在華府少見。與會者包括蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼與創始人布羅克曼、Alphabet執行長皮伽與共同創辦人布林，以及微軟執行長納德拉與共同創辦人比爾蓋茲。

川普逐一詢問與會高層，邀請他們分享各自規畫。企業領袖輪流強調在美國的擴張行動，並感謝政府推動AI發展的政策。率先發言的祖克柏被川普追問公司投資規模時，他表示，截至2028年至少將投資6000億美元。川普則回應：「這可真不少。」

川普詢問皮伽打贏反壟斷官司的看法，皮伽沒有正面回應，只說川普政府的AI行動計畫是「很棒的起步」，谷歌將投資2500億。路透報導，納德拉提到微軟每年投資高達800億美元。

蘋果上個月承諾將在美國製造上額外投入1000億美元，使總承諾達到6000億美元，庫克感謝川普「為我們創造了有利環境，使我們能夠進行重大投資。」。川普則說「庫克的情況會相當不錯」，指的是蘋果可能面臨進口關稅的風險。

第一夫人梅蘭妮亞坐在川普旁邊，另一邊則是蓋茲。外界注意到蓋茲提到疫苗的重要，也提到透過AI可以改善非洲等落後地區的教育。雖然蓋茲非常有禮貌，也沒有批評，但等於公開挑戰川普政府反疫苗、裁撤美國開發總署的作為，但川普聽完沒有什麼評論。