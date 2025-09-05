快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
麥當勞執行長反對內用餐廳服務員因有小費，工資可低於聯邦最低標準的規定。美聯社
麥當勞執行長反對內用餐廳服務員因有小費，工資可低於聯邦最低標準的規定。美聯社

華爾街日報報導，連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald’s）認為提供內用的餐廳應為服務員加薪。這家漢堡巨頭公開反對允許休閒餐廳、酒吧等場所支付低於標準最低工資，讓員工依賴小費的工資規定。

麥當勞甚至因小費工資及其他問題立場，退出美國餐飲業主要貿易組織——全國餐廳協會（National Restaurant Association）。

麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）2日在CNBC表示：「目前存在不公平的競爭環境。」他還強調，所有類型的勞工都應獲得至少聯邦最低工資。

麥當勞的批評為這場持續多年的爭論增添了重量級意見，隨著地方議員討論是否逐步取消小費最低工資，爭議愈發激烈。

麥當勞總部位於芝加哥，該市正逐步取消小費工資。華盛頓特區也決定取消小費工資，但今年暫停計畫。加州、華盛頓州等大約六個州也已取消小費工資。

麥當勞在這場爭論中有切身利益。像Chili’s這樣供內用的連鎖餐廳透過提供與快餐價格競爭的漢堡，搶奪麥當勞的銷售額。支付小費員工低於最低工資的做法，讓內用餐廳在勞動成本上擁有快餐連鎖沒有的優勢。

麥當勞的立場與多年來反對小費工資規定的勞工團體和維權人士一致。麥當勞拒絕對執行長的評論置評。

全國餐廳協會表示，「致力於代表餐飲業全體，並繼續倡導支持可持續增長和勞動力發展的政策」。

餐廳 小費 麥當勞

延伸閱讀

刺激消費 陸12省市調高最低工資

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

相關新聞

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

美國總統川普4日晚間在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，更受矚目的不是出席嘉賓，而是川普昔日的第一麻吉，全球首富...

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

美國總統川普計畫5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命，也是川普...

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

華爾街日報報導，連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald’s）認為提供內用的餐廳應為服務員加薪。這家漢堡巨頭公開反對允許休閒...

美國準備重新談判美墨加協定 啟動程序第一步

華爾街日報獨家報導，在未來一個月內，美國貿易代表署將開始就重新談判「美墨加協定」（USMCA）進行公開諮詢，根據2020...

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職...

盧比歐：部分中美洲公民替中共做事 美將祭簽證限制

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，華府將對部分中美洲公民實施簽證限制，指控他們「蓄意代表中國共產黨行事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。