麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

華爾街日報報導，連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald’s）認為提供內用的餐廳應為服務員加薪。這家漢堡巨頭公開反對允許休閒餐廳、酒吧等場所支付低於標準最低工資，讓員工依賴小費的工資規定。

麥當勞甚至因小費工資及其他問題立場，退出美國餐飲業主要貿易組織——全國餐廳協會（National Restaurant Association）。

麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）2日在CNBC表示：「目前存在不公平的競爭環境。」他還強調，所有類型的勞工都應獲得至少聯邦最低工資。

麥當勞的批評為這場持續多年的爭論增添了重量級意見，隨著地方議員討論是否逐步取消小費最低工資，爭議愈發激烈。

麥當勞總部位於芝加哥，該市正逐步取消小費工資。華盛頓特區也決定取消小費工資，但今年暫停計畫。加州、華盛頓州等大約六個州也已取消小費工資。

麥當勞在這場爭論中有切身利益。像Chili’s這樣供內用的連鎖餐廳透過提供與快餐價格競爭的漢堡，搶奪麥當勞的銷售額。支付小費員工低於最低工資的做法，讓內用餐廳在勞動成本上擁有快餐連鎖沒有的優勢。

麥當勞的立場與多年來反對小費工資規定的勞工團體和維權人士一致。麥當勞拒絕對執行長的評論置評。

全國餐廳協會表示，「致力於代表餐飲業全體，並繼續倡導支持可持續增長和勞動力發展的政策」。