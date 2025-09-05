傳川普將刪砍對東歐軍援 促歐陸加強自身防禦責任

根據媒體今天報導，美國打算終止對鄰近俄羅斯的東歐國家有關長期軍事援助，值此之際，美國總統川普政府正敦促歐陸應加強自身防衛責任。

「華盛頓郵報」（Washington Post）引述6名知情人士證實有關消息，並說美國數以億美元計的加強抗俄援歐資金將會受到影響。

「金融時報」（ Financial Times）也報導，美國官員上週已將華府這項決定通知歐洲外交官，說將停止對鄰近俄羅斯的東歐國家有關軍隊訓練及裝備的資金挹注。

一名白宮官員指出，川普今年1月簽署行政命令，重新評估美國對外援助計畫，但他未證實有關刪減安全援助的細節。

這位不具名官員表示：「對於此項行動，美方已與歐洲國家協調，這符合總統川普的行政命令及一貫強調的立場，也就是歐洲應對自身防衛工作負起更多責任。」