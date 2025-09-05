冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
全美科技巨擘4日受邀出席白宮晚宴，包括OpenAI執行長奧特曼（左）和蘋果執行長庫克（中），晚宴由川普伉儷作東。法新社
全美科技巨擘4日受邀出席白宮晚宴，包括OpenAI執行長奧特曼（左）和蘋果執行長庫克（中），晚宴由川普伉儷作東。法新社

美國總統川普4日晚間在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，更受矚目的不是出席嘉賓，而是川普昔日的第一麻吉，全球首富馬斯克的缺席。特斯拉發布聲明表示，馬斯克有受邀，但不克出席。

根據白宮消息，賓客名單包括微軟共同創辦人比爾蓋茲、蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏，以及來自最大人工智慧與科技公司的其他12位高階主管。

原本晚宴預計在玫瑰園舉行，川普近期將玫瑰園的草坪改為鋪設地面，並擺放桌椅和遮陽傘，場景與他在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園的戶外布置極為相似。

然而，4日下午白宮開始下雨，官員決定因天氣惡劣將活動移至白宮國宴廳。

此次晚宴之前，4日下午白宮新成立的人工智慧教育工作小組舉行會議，由第一夫人梅蘭妮亞主持，部分科技領袖也參與了會議。

梅蘭妮亞在會議開場時表示：「機器人已經來臨，我們的未來不再是科幻小說。」

參與工作小組的包括谷歌執行長皮伽、IBM董事長兼執行長克里希納以及Code.org總裁威爾森（Cameron Wilson）。

白宮確認，晚宴賓客名單還包括谷歌創始人布林、微軟執行長納德拉、OpenAI執行長奧特曼與創始人布羅克曼、甲骨文執行長卡茨（Safra Catz）、貝佐斯旗下藍源公司執行長林普、美光執行長梅羅特拉、TIBCO軟件董事長拉納迪夫、Palantir高層桑卡爾、Scale AI創始人兼執行長汪滔（Alexandr Wang），以及Shift4 Payments執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）。

艾薩克曼是馬斯克的舊識，川普曾提名他領導NASA，但在與馬斯克決裂前後撤回提名。川普提到撤回提名是馬斯克不滿他的原因之一，並稱艾薩克曼「完全是民主黨人」。

川普 白宮 馬斯克

