獲川普提名為聯準會理事 米蘭矢言維護央行獨立性

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

獲美國總統川普提名為聯邦準備理事會（Fed）理事的米蘭（StephenMiran）今天矢言，若人事任命獲得確認，他將維護美國央行獨立性。此際，川普正不斷加大對聯準會政治壓力以調降利率。

法新社報導，白宮經濟顧問委員會（Council ofEconomic Advisers）主席米蘭在聯邦參議院人事任命聽證會向議員表示：「聯邦公開市場委員會（FOMC）是一個獨立的團體，肩負重大任務，而我將維護這種獨立性。」

米蘭在參議院銀行委員會的開場發言中指出，央行最重要的任務是防止經濟蕭條和惡性通貨膨脹。

他說，「貨幣政策的獨立性是成功的關鍵要素」，並強調自己的觀點和決策將依據對總體經濟的分析而來。

然而，參議院銀行委員會的重量級民主黨議員華倫（Elizabeth Warren）今天指責，川普對聯準會的獨立性發動「全面攻擊」。

川普提名米蘭出任聯準會理事，接替前總統拜登任命、近期宣布辭職的理事庫格勒（Adriana Kugler）任期。

這項人事調整正值聯準會面臨川普要求大幅降息壓力之際。川普一再抨擊聯準會主席鮑爾（JeromePowell）未能及時降息，稱他是「笨蛋」和「白痴」。

川普還試圖將另一位聯準會理事庫克（Lisa Cook）解職，庫克已展開法律行動以保住職位。

庫克與庫格勒一樣，都是拜登於2022年提名為聯準會理事。川普試圖撤換庫克時，援引她涉及房貸詐欺指控。

庫克未被控任何罪行，且相關事件發生在她就任聯準會理事之前。

聯準會自去年12月最後一次降息以來，今年將利率維持在4.25%至4.50%區間。不過鮑爾表示，在本月稍晚舉行的政策會議上，可能會開放降息的選項。

聯準會理事會共有7名成員，他們同時也是聯邦公開市場委員會的成員，參與決定利率的投票。

