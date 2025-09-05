川普政府上訴遇挫 法院維持恢復核發X性別護照令
美國上訴法院今天維持下級法院的裁定，命令總統川普政府恢復為跨性別或非二元性別美國人核發符合他們性別認同的「X」護照。
法新社報導，川普今年1月發布行政命令，規定官方僅承認男性和女性兩種性別，終止先前承認第3性別並在美國護照性別欄以「X」標註的政策。
聯邦地區法院法官科比克（Julia Kobick）6月下令國務院恢復為受政策變更影響的跨性別與非二元性別者核發「X」性別護照。
川普政府聲請暫緩執行科比克的命令，第一巡迴上訴法院3名法官組成的合議庭今天駁回。
法官表示：「政府未能提出充分理由以取得暫緩令。」
他們指出，下級法院認定受政策變更影響的人士「將因目前執行這項受到質疑的政策，遭受各種立即且無法彌補的損害」。
國務院2021年10月在前總統拜登執政時，首度為非二元性別、雙性人及非常規性別者核發性別欄標註「X」的護照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言