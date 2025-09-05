美國準備重新談判美墨加協定 啟動程序第一步

華爾街日報獨家報導，在未來一個月內，美國貿易代表署將開始就重新談判「美墨加協定」（USMCA）進行公開諮詢，根據2020年實施該協定的法律，必須在10月4日前完成。知情人士透露，政府可能最快在本周向企業和工會發出意見徵求，雖然川普的團隊此前曾向利益相關方表示即將發布意見徵求，但隨後推遲了發布日期。

啟動公開諮詢將是重新談判協定的首個正式行動，這個過程可能持續數月。該協定由川普於2020年簽署，包含每六年必須進行一次審查的條款。在意見徵求後，政府需至少舉行一次公開聽證會，並於2026年1月向國會報告協定情況，隨後在2026年7月1日前舉行首次正式三邊USMCA審查會議。

美墨加協定被譽為川普第一任期內的核心貿易成就之一。該協定取代了1992年的北美自由貿易協定（NAFTA），川普在競選期間曾批評NAFTA導致美國工廠和就業機會流向其他貿易夥伴，特別是墨西哥。

儘管如此，川普在第二任期內通過對加拿大和墨西哥實施高額關稅，削弱USMCA的影響力。川普稱兩國放任毒品走私進入美國，因此在就任後不久對加墨實施25%的關稅，隨後豁免符合協定的商品。華爾街日報1月報導，這些關稅的部分目的是在重新談判過程中最大化美國的籌碼並加速談判進程。

墨西哥和加拿大是美國最大的兩個貿易夥伴，汽車製造等眾多產業已發展出複雜的北美供應鏈，這些供應鏈因川普的關稅而受到干擾。儘管符合USMCA的商品獲得豁免，但兩國之間的大量貿易仍需面對關稅。

美國貿易代表署拒絕置評，白宮也未回應相關請求。

加拿大總理卡尼1日晚間與川普會談，討論貿易等議題，卡尼在3日表示，兩國「正在取得進展」。

除了基於芬太尼走私的關稅外，美國還對加拿大鋼鐵、鋁、汽車和木材等行業徵收關稅。加拿大正試圖緩解其中一些關稅，但卡尼表示，他不預期短期內達成協議。他指出，兩國間的大部分貿易因受USMCA保護而免稅。

公開諮詢即將開始之前，美國國務卿魯比歐於3日與墨西哥總統薛恩鮑姆在墨西哥城中心的華麗國家宮殿會談，跨境安全協調是主要議題。

魯比歐強調墨西哥的合作意願及與美國政府的互動。墨西哥是美國最大的貿易夥伴，約80%的出口流向美國。

墨西哥經濟部長埃布拉德3日與美國貿易和商務官員會面後表示：「我預見未來幾個月和USMCA的審查不會輕鬆，但我們需要彼此合作以保持競爭力。」