快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

美國準備重新談判美墨加協定 啟動程序第一步

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普政府準備重談美墨加自由貿易協定。美聯社
川普政府準備重談美墨加自由貿易協定。美聯社

華爾街日報獨家報導，在未來一個月內，美國貿易代表署將開始就重新談判「美墨加協定」（USMCA）進行公開諮詢，根據2020年實施該協定的法律，必須在10月4日前完成。知情人士透露，政府可能最快在本周向企業和工會發出意見徵求，雖然川普的團隊此前曾向利益相關方表示即將發布意見徵求，但隨後推遲了發布日期。

啟動公開諮詢將是重新談判協定的首個正式行動，這個過程可能持續數月。該協定由川普於2020年簽署，包含每六年必須進行一次審查的條款。在意見徵求後，政府需至少舉行一次公開聽證會，並於2026年1月向國會報告協定情況，隨後在2026年7月1日前舉行首次正式三邊USMCA審查會議。

美墨加協定被譽為川普第一任期內的核心貿易成就之一。該協定取代了1992年的北美自由貿易協定（NAFTA），川普在競選期間曾批評NAFTA導致美國工廠和就業機會流向其他貿易夥伴，特別是墨西哥

儘管如此，川普在第二任期內通過對加拿大和墨西哥實施高額關稅，削弱USMCA的影響力。川普稱兩國放任毒品走私進入美國，因此在就任後不久對加墨實施25%的關稅，隨後豁免符合協定的商品。華爾街日報1月報導，這些關稅的部分目的是在重新談判過程中最大化美國的籌碼並加速談判進程。

墨西哥和加拿大是美國最大的兩個貿易夥伴，汽車製造等眾多產業已發展出複雜的北美供應鏈，這些供應鏈因川普的關稅而受到干擾。儘管符合USMCA的商品獲得豁免，但兩國之間的大量貿易仍需面對關稅。

美國貿易代表署拒絕置評，白宮也未回應相關請求。

加拿大總理卡尼1日晚間與川普會談，討論貿易等議題，卡尼在3日表示，兩國「正在取得進展」。

除了基於芬太尼走私的關稅外，美國還對加拿大鋼鐵、鋁、汽車和木材等行業徵收關稅。加拿大正試圖緩解其中一些關稅，但卡尼表示，他不預期短期內達成協議。他指出，兩國間的大部分貿易因受USMCA保護而免稅。

公開諮詢即將開始之前，美國國務卿魯比歐於3日與墨西哥總統薛恩鮑姆在墨西哥城中心的華麗國家宮殿會談，跨境安全協調是主要議題。

魯比歐強調墨西哥的合作意願及與美國政府的互動。墨西哥是美國最大的貿易夥伴，約80%的出口流向美國。

墨西哥經濟部長埃布拉德3日與美國貿易和商務官員會面後表示：「我預見未來幾個月和USMCA的審查不會輕鬆，但我們需要彼此合作以保持競爭力。」

美國 川普 墨西哥

延伸閱讀

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

川普今天將下令國防部改名「戰爭部」 要讓五角大廈更強硬

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

相關新聞

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

美國總統川普4日晚間在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，更受矚目的不是出席嘉賓，而是川普昔日的第一麻吉，全球首富...

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

美國總統川普計畫5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命，也是川普...

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

華爾街日報報導，連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald’s）認為提供內用的餐廳應為服務員加薪。這家漢堡巨頭公開反對允許休閒...

美國準備重新談判美墨加協定 啟動程序第一步

華爾街日報獨家報導，在未來一個月內，美國貿易代表署將開始就重新談判「美墨加協定」（USMCA）進行公開諮詢，根據2020...

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職...

盧比歐：部分中美洲公民替中共做事 美將祭簽證限制

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，華府將對部分中美洲公民實施簽證限制，指控他們「蓄意代表中國共產黨行事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。