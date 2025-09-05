川普今天將下令國防部改名「戰爭部」 要讓五角大廈更強硬

一名白宮官員透露，美國總統川普將在周五（5日）簽署一項行政命令，把「國防部」改名為「戰爭部」（Department of War），恢復自1940年代以來沒有使用過的名稱，符合他一貫想展現美國軍事力量的作風。

這位白宮官員表示，相關改名措施包括把國防部五角大廈的簡報室改名為「五角大廈戰爭廳」（Pentagon War Annex），並修改國防部的官方網站與標誌。這項計畫最初由福斯新聞數位版報導。

川普早就一直考慮要改掉國防部的名稱，即便他常吹噓自己努力結束海外戰爭，並主張自己應得諾貝爾和平獎。在社群媒體上，川普屢次把國防部長赫塞斯稱為「戰爭部長」，並詢問社群粉絲是否該把國防部改名。

川普上個月在橢圓形辦公室對記者說「我們贏了第一次世界大戰，我們贏第二次世界大戰，我們贏了所有戰爭，對我而言，這樣的名稱顯然更為合適。」「『防衛』一詞太過處於守勢，我們當然要防衛，但必要時我們也要處於攻勢，所以（戰爭）聽起來是個更好的名字。」

川普顯然不在乎國防部要正式改名，必須先經國會同意。他上個月表示：「我們就是要這麼做，我相信國會將同意，我甚至認為我們不需要（經過那樣的程序）。」

赫塞斯在 X 上分享了相關新聞以及新名稱。他周四在美國軍事基地班寧堡演說中曾暗示這項調整，表示自己的職位「明天可能會有點不一樣，我們拭目以待。」

川普與赫塞斯一直尋求塑造五角大廈更強硬的形象。雖然川普宣稱他已終結至少七場戰爭，但他在白宮第二任期內也發動過數次軍事打擊行動，包括轟炸葉門的青年運動組織（胡塞組織）、攻擊伊朗的核計畫，以及最近對加勒比海上一艘涉嫌販毒快艇發動攻擊。

美國「戰爭部」是在一連串變革後，逐步改組為國防部。「戰爭部」成立於1789年，於1947進行改組，當時依據國家安全法將軍隊管理中央化，成立國家軍事機關，統一軍事指揮權，除了將陸軍和海軍納入管轄，同時也加入升格為空軍的美國陸軍航空軍；國家軍事機關於1949年更名為國防部，確立了現今的組織架構。