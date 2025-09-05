快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

川普今天將下令國防部改名「戰爭部」 要讓五角大廈更強硬

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普可能在周五簽署行政命令，將國防部改名「戰爭部」。路透
美國總統川普可能在周五簽署行政命令，將國防部改名「戰爭部」。路透

一名白宮官員透露，美國總統川普將在周五（5日）簽署一項行政命令，把「國防部」改名為「戰爭部」（Department of War），恢復自1940年代以來沒有使用過的名稱，符合他一貫想展現美國軍事力量的作風。

這位白宮官員表示，相關改名措施包括把國防部五角大廈的簡報室改名為「五角大廈戰爭廳」（Pentagon War Annex），並修改國防部的官方網站與標誌。這項計畫最初由福斯新聞數位版報導。

川普早就一直考慮要改掉國防部的名稱，即便他常吹噓自己努力結束海外戰爭，並主張自己應得諾貝爾和平獎。在社群媒體上，川普屢次把國防部長赫塞斯稱為「戰爭部長」，並詢問社群粉絲是否該把國防部改名。

川普上個月在橢圓形辦公室對記者說「我們贏了第一次世界大戰，我們贏第二次世界大戰，我們贏了所有戰爭，對我而言，這樣的名稱顯然更為合適。」「『防衛』一詞太過處於守勢，我們當然要防衛，但必要時我們也要處於攻勢，所以（戰爭）聽起來是個更好的名字。」

川普顯然不在乎國防部要正式改名，必須先經國會同意。他上個月表示：「我們就是要這麼做，我相信國會將同意，我甚至認為我們不需要（經過那樣的程序）。」

赫塞斯在 X 上分享了相關新聞以及新名稱。他周四在美國軍事基地班寧堡演說中曾暗示這項調整，表示自己的職位「明天可能會有點不一樣，我們拭目以待。」

川普與赫塞斯一直尋求塑造五角大廈更強硬的形象。雖然川普宣稱他已終結至少七場戰爭，但他在白宮第二任期內也發動過數次軍事打擊行動，包括轟炸葉門的青年運動組織（胡塞組織）、攻擊伊朗的核計畫，以及最近對加勒比海上一艘涉嫌販毒快艇發動攻擊。

美國「戰爭部」是在一連串變革後，逐步改組為國防部。「戰爭部」成立於1789年，於1947進行改組，當時依據國家安全法將軍隊管理中央化，成立國家軍事機關，統一軍事指揮權，除了將陸軍和海軍納入管轄，同時也加入升格為空軍的美國陸軍航空軍；國家軍事機關於1949年更名為國防部，確立了現今的組織架構。

川普 戰爭 國防部

延伸閱讀

川普「科技晚宴」名單曝光 三大CSP老闆全到場 少了這兩人受矚目

川普派國民兵進駐 華盛頓特區尋求聯邦法院阻止

川普兩子靠加密幣削翻

經濟日報社論／川普關稅法律戰 牽動各國談判

相關新聞

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

美國總統川普計畫5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命，也是川普...

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職...

盧比歐：部分中美洲公民替中共做事 美將祭簽證限制

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，華府將對部分中美洲公民實施簽證限制，指控他們「蓄意代表中國共產黨行事...

川普掃蕩首都治安 華府提告部署國民兵違憲

針對美國總統川普部署國民兵來掃蕩華盛頓特區的治安，市政府4日提告川普政府，指控川普未徵求地方政府同意就動員國民兵是違反憲...

川普「科技晚宴」名單曝光 三大CSP老闆全到場 少了這兩人受矚目

美國總統川普4日在白宮設宴，招待20多位科技與人工智慧（AI）巨頭高層主管，Google母公司Alphabet、微軟（M...

川普派國民兵進駐 華盛頓特區尋求聯邦法院阻止

美國總統川普政府在首都華府部署國民兵，華盛頓特區今天提訴要求聯邦法院下令阻止。此舉恐讓共和黨籍的總統與民主黨籍的特區首長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。