川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

涉電玩弊案！北投分局兩線三星組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7月4日在白宮南草坪舉行的軍人家庭野餐會上向飛越的軍機致敬。法新社
美國總統川普7月4日在白宮南草坪舉行的軍人家庭野餐會上向飛越的軍機致敬。法新社

美國總統川普計畫5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命，也是川普試圖塑造美軍強硬形象的最新動作。

美聯社與華盛頓郵報報導，一份說明即將發布行政命令的文件指出：「恢復『戰爭部』的名稱，將使本部更專注於國家利益，並向對手傳達美國已準備好為保障自身利益而開戰的訊號。」

由於總統無法在未經國會立法的情況下正式更改部門名稱，川普政府將向國會提出相關請求。在此之前，川普將授權五角大廈以「次要稱號」形式使用新名稱，同時保留國防部的現行名稱。

美國戰爭部成立於1789年，即美國憲法生效之年，並於二戰結束兩年後的1947年依法更名。國防部長赫塞斯在「X」轉發福斯新聞率先報導此事的貼文。

