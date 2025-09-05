川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職
美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職，結束3年任期。
路透社報導，西北大學（Northwestern University）校長希爾（Michael Schill）在聲明中表示，現在是交棒給新領導層來帶領這所芝加哥地區大學邁向未來的「正確時機」，他將留任至臨時校長被任命為止。
他說：「我…承認仍有許多難題，特別是在聯邦層面。至關重要的是，我們必須在維護學術自由、誠信與獨立性的同時，持續保護大學的研究使命與卓越表現。」
在共和黨眾議員指控西北大學未能妥善處理反猶太主義問題，包括校園爆發反對加薩戰爭的抗議後，川普政府於4月凍結西北大學近8億美元（約新台幣245億元）研究經費。
因此，西北大學刪減行政和學術預算，並裁減425個職位，其中近半數原本即屬空缺，以協助填補夏季期間的財政缺口。
白宮發言人休斯頓（Liz Huston）在聲明中表示，川普政府「期待與西北大學的新領導層合作」。
川普政府已刪減或威脅取消包括哈佛大學、哥倫比亞大學與普林斯頓大學在內的多所美國大學資金。
一名聯邦法官昨天裁定，川普政府終止對哈佛大學約22億美元補助金的行為是違法的。
