川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8月14日在白宮橢圓辦公室準備簽署宣言。法新社
美國總統川普8月14日在白宮橢圓辦公室準備簽署宣言。法新社

美國總統川普4日簽署行政命令，正式實施美國與日本的貿易協議。根據該協議，美方將對包括汽車和零件在內的日方大部分產品徵收最高15%的關稅，同時取消部分涉及飛機及飛機零部件，以及學名藥、原料和前體化學品的關稅。

彭博資訊與共同社報導，美日雙方貿易代表7月已經達成協議，但因華府與東京對部分條款爭執不下，協議遲遲未能落實。新命令防止川普針對特定國家的關稅在現有稅收之上「疊加」，相關條款將追溯適用於8月7日起開始運送的任何產品，即川普對數十個貿易夥伴祭出「對等關稅」的生效日期。

白宮發布的行政命令指出，美國將根據協議，把日本汽車的進口關稅從目前的27.5%降至15%，相關措施將在命令刊登於聯邦公報後7天生效，最早可能於下周適用於日本汽車。

此外，該行政命令還對美方「對等關稅」給予特殊待遇，凡關稅已達15%以上的日本進口品不會再額外加徵，其他品項的稅率則以15%為上限。。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正同日抵達華府，與川普貿易團隊展開第十輪會談，以確保汽車關稅下調及特殊待遇落實。幾個小時後，白宮隨即對外公布行政命令。日本方面7月同意設立一個5500億美元的基金，用於在美國進行投資，但細節尚未公布。

