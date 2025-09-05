盧比歐：部分中美洲公民替中共做事 美將祭簽證限制
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，華府將對部分中美洲公民實施簽證限制，指控他們「蓄意代表中國共產黨行事」，並破壞當地法治。
路透社報導，盧比歐的聲明並未點名任何人士，也未舉出這些人之所以被鎖定的具體行為事例。
美中兩國關係維持緊張多年，原因包括貿易關稅、網路安全、智慧財產權、間諜活動、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、短影音平台TikTok持有權，以及香港和台灣等議題。
近年來，中國尋求強化在拉丁美洲的影響力，而這個地區向來是美國勢力範圍。
盧比歐表示：「這些人及其直系親屬在大多數情況下，將不具入境美國的資格。」
針對盧比歐的聲明，中國駐華府大使館未立刻回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言