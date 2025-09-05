盧比歐：部分中美洲公民替中共做事 美將祭簽證限制

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，華府將對部分中美洲公民實施簽證限制，指控他們「蓄意代表中國共產黨行事」，並破壞當地法治。

路透社報導，盧比歐的聲明並未點名任何人士，也未舉出這些人之所以被鎖定的具體行為事例。

美中兩國關係維持緊張多年，原因包括貿易關稅、網路安全、智慧財產權、間諜活動、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、短影音平台TikTok持有權，以及香港和台灣等議題。

近年來，中國尋求強化在拉丁美洲的影響力，而這個地區向來是美國勢力範圍。

盧比歐表示：「這些人及其直系親屬在大多數情況下，將不具入境美國的資格。」

針對盧比歐的聲明，中國駐華府大使館未立刻回應置評請求。