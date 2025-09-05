川普掃蕩首都治安 華府提告部署國民兵違憲

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普政府派國民兵進駐華府接管治安。美聯社

針對美國總統川普部署國民兵來掃蕩華盛頓特區的治安，市政府4日提告川普政府，指控川普未徵求地方政府同意就動員國民兵是違反憲法和聯邦法律的行為。

不過，根據美聯社（Associated Press）報導指出，國民兵軍隊派駐華府的命令已經被延長至12月。

川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府。

川普政府近日宣稱整頓華府治安取得莫大的成功，川普也多次表明希望將華府模式擴大到其他城市，尤其鎖定芝加哥。

華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）日前表明，華府不需要總統宣佈的緊急狀態；華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）4日向川普政府提告，指控川普違法、違憲，指國民兵的部署不但危及華府的自主權，也衝擊到地方經濟。

這已經不是華府首度提出訴訟，施瓦布上個月也向川普提告，認為美國緝毒局（DEA）局長柯爾（Terry Cole）被指派為「緊急情況下的警察局長」，已超出地方自治法所賦予的權力。

另外，川普接管地方執法的期限為30天，即將於下周到期；川普日前表示，如果他宣布國家緊急狀態，就沒有期限的問題，就能讓部隊繼續待在華府；川普也說，不管是訓練人員，還是罪犯的訴訟都需要比30天更長的時間，暗示他將延長接管華府執法。

川普也說，他計畫提出一項反犯罪法案。

根據美聯社報導，派駐華府的國民兵已經收到延長派駐至12月的命令；報導引述不具名的官員指出，雖然延長令不代表所有950名國民兵都會駐守到12月底，但強烈建議他們的任務角色不會很快結束。

川普 華府 華盛頓

