川普派國民兵進駐 華盛頓特區尋求聯邦法院阻止

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
川普政府在華府部署國民兵，華盛頓特區提訴請聯邦法院禁止。 圖為國民兵在華府聯合車站前巡邏。(路透資料照片)
川普政府在華府部署國民兵，華盛頓特區提訴請聯邦法院禁止。 圖為國民兵在華府聯合車站前巡邏。(路透資料照片)

美國總統川普政府在首都華府部署國民兵，華盛頓特區今天提訴要求聯邦法院下令阻止。此舉恐讓共和黨籍的總統與民主黨籍的特區首長，雙方關係更形惡化。

路透社報導，華盛頓特區檢察長施瓦布（BrianSchwalb）提訴，要求聯邦法院下令阻止川普政府在華府部署國民兵，理由是違憲並違反多項聯邦法律。

加州聯邦法官本週裁定，調派國民兵打擊犯罪屬於違法。華府這場訴訟，恐讓川普擴大美軍在國土角色的作法，再度面臨司法挫折。

施瓦布在社群平台X表示：「武裝士兵不應在美國國土對公民執法」；他還表示，以軍隊強占華盛頓特區，違反地方自治與基本自由，必須停止。

川普上個月在華府部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，並將特區警察局置於聯邦直接控制之下。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，總統部署部隊保護聯邦資產與協助執法，均屬合法權限。

傑克森以聲明指出：「這起訴訟無非又一次試圖在損害華府居民與訪客利益情況下，破壞總統有效打擊華府暴力犯罪的行動。」

華府提出的訴訟指稱，未經特區市長鮑賽（MurielBowser）同意即在街頭部署國民兵維持治安，已違反確立首都自治事宜的「地方自治法」（Home RuleAct）。

訴訟還指出，部署至華盛頓的國民兵受「民兵團法」（Posse Comitatus Act）約束，此聯邦法律對軍隊在國內執法有著嚴格限制。

今年6月，川普將加州國民兵置於聯邦控制之下，並在加州州長紐松（Gavin Newsom）反對下將國民兵部署至洛杉磯。

加州聯邦法官2日裁定，以軍隊保護執行移民與毒品任務的聯邦探員屬於違法。

