川普白宮設宴招待20多位科技大咖 不見馬斯克

美國總統川普4日在白宮設宴，招待Google執行長皮查、微軟執行長納德拉、微軟創辦人比爾蓋茲、Meta執行長祖克柏、蘋果執行長庫克，以及OpenAI執行長奧特曼等20多位科技與AI巨頭。

業界認為，川普此次餐敘相當於美國AI基建廠商大會師，應會討論AI相關政策與美國主權AI投資等議題，在AI熱潮延燒與川普「讓美國再次偉大」的政策目標下，大咖們勢必加足馬力投資AI，鴻海、廣達（2382）、英業達、緯穎等AI伺服器供應鏈可望受惠。

路透報導，川普將於4日在重新整修過的白宮玫瑰園舉行晚宴，不過，在眾多重量級賓客名單當中，獨缺川普昔日的親密盟友特斯拉執行長馬斯克。

白宮則表示，「白宮玫瑰園俱樂部是華府、乃至全世界最熱門的場所，總統期待在嶄新且美麗的玫瑰花園陽台，邀請商界、政界和科技界的領袖出席這場晚宴，以及未來多場晚宴」。

外電報導指出，這次聚會凸顯川普政府試圖深化與科技產業的合作，尤其在AI、半導體與「美國製造」回流等政策上；許多受邀高層近年皆積極出席川普的公開活動，同時宣布與政府方針契合的投資與技術計畫。

舉例來說，庫克上月在白宮親手送給美國總統川普一座金玻璃匾牌，並承諾再加碼1,000億美元投資美國，將五年總額推升至6,000億美元。

川普則宣布新一波晶片關稅將豁免蘋果；除此之外，蘋果即將發表新一代iPhone 17系列，蘋果新產品獲得川普關稅豁免，變得至關重要。

祖克柏之前也表示，隨著AI技術加速發展，Meta將持續擴大AI投資至2026年。Meta上修2025年全年支出預期，將總支出由原先預估的1,130億至1,180億美元，上調至1,140億至1,180億美元，並預告2026年因AI擴張所帶動的年度支出成長率，將高於2025年。

Google母公司Alphabet日前在財報會議中，將2025年資本支出預估，由750億美元上調至850億美元。