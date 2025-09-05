川普白宮設宴招待20多位科技大咖 不見馬斯克

經濟日報／ 國際中心、記者蕭君暉／綜合報導
美國總統川普4日在白宮設宴，招待20多位科技與AI巨頭。圖為川普與蘋果執行長庫克先前合影。路透
美國總統川普4日在白宮設宴，招待20多位科技與AI巨頭。圖為川普與蘋果執行長庫克先前合影。路透

美國總統川普4日在白宮設宴，招待Google執行長皮查、微軟執行長納德拉、微軟創辦人比爾蓋茲、Meta執行長祖克柏、蘋果執行長庫克，以及OpenAI執行長奧特曼等20多位科技與AI巨頭。

業界認為，川普此次餐敘相當於美國AI基建廠商大會師，應會討論AI相關政策與美國主權AI投資等議題，在AI熱潮延燒與川普「讓美國再次偉大」的政策目標下，大咖們勢必加足馬力投資AI，鴻海、廣達（2382）、英業達、緯穎等AI伺服器供應鏈可望受惠。

路透報導，川普將於4日在重新整修過的白宮玫瑰園舉行晚宴，不過，在眾多重量級賓客名單當中，獨缺川普昔日的親密盟友特斯拉執行長馬斯克。

白宮則表示，「白宮玫瑰園俱樂部是華府、乃至全世界最熱門的場所，總統期待在嶄新且美麗的玫瑰花園陽台，邀請商界、政界和科技界的領袖出席這場晚宴，以及未來多場晚宴」。

外電報導指出，這次聚會凸顯川普政府試圖深化與科技產業的合作，尤其在AI、半導體與「美國製造」回流等政策上；許多受邀高層近年皆積極出席川普的公開活動，同時宣布與政府方針契合的投資與技術計畫。

舉例來說，庫克上月在白宮親手送給美國總統川普一座金玻璃匾牌，並承諾再加碼1,000億美元投資美國，將五年總額推升至6,000億美元。

川普則宣布新一波晶片關稅將豁免蘋果；除此之外，蘋果即將發表新一代iPhone 17系列，蘋果新產品獲得川普關稅豁免，變得至關重要。

祖克柏之前也表示，隨著AI技術加速發展，Meta將持續擴大AI投資至2026年。Meta上修2025年全年支出預期，將總支出由原先預估的1,130億至1,180億美元，上調至1,140億至1,180億美元，並預告2026年因AI擴張所帶動的年度支出成長率，將高於2025年。

Google母公司Alphabet日前在財報會議中，將2025年資本支出預估，由750億美元上調至850億美元。

AI 川普 美國

延伸閱讀

川普「科技晚宴」名單曝光 三大CSP老闆全到場 少了這兩人受矚目

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

傳川普團隊擬給紐約市長亞當斯華府職 換取退選

為何擊沉委內瑞拉毒品船？ 川普：讓毒販運毒前三思

相關新聞

川普派國民兵進駐 華盛頓特區尋求聯邦法院阻止

美國總統川普政府在首都華府部署國民兵，華盛頓特區今天提訴要求聯邦法院下令阻止。此舉恐讓共和黨籍的總統與民主黨籍的特區首長...

川普兩子靠加密幣削翻

比特幣新創公司American Bitcoin上市首日大漲，讓美國總統川普的兩個兒子，手上持股價值激增至15億美元以上，...

川普白宮設宴招待20多位科技大咖 不見馬斯克

美國總統川普4日在白宮設宴，招待Google執行長皮查、微軟執行長納德拉、微軟創辦人比爾蓋茲、Meta執行長祖克柏、蘋果...

川普「科技晚宴」名單曝光 三大CSP老闆全到場 少了這兩人受矚目

美國總統川普4日在白宮設宴，招待20多位科技與人工智慧（AI）巨頭高層主管，Google母公司Alphabet、微軟（M...

獵巫行動？傳美國司法部對Fed理事庫克 啟動刑事調查、發傳票

知情官員透露，美國司法部已對聯準會（Fed）理事庫克，展開刑事調查，並發出傳票，以了解她在申請房貸時，是否交出欺詐資訊。

美國佛州女子海邊度假游泳 竟遭「噬肉菌」差點吃掉整條腿

美國佛州一名女子帶女兒到海邊玩水，沒想到卻因此感染「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus），引發嚴重的「噬肉菌感染」，讓她不只一度面臨截肢，還差點丟了性命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。