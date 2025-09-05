川普兩子靠加密幣削翻

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

比特幣新創公司American Bitcoin上市首日大漲，讓美國總統川普的兩個兒子，手上持股價值激增至15億美元以上，為美國第一家庭靠數位資產大賺的最新案例。

比特幣挖礦公司American Bitcoin 3日在那斯達克交易所掛牌，當日盤中一度大漲110%，終場漲幅收斂至16%至8.04美元。

該公司執行董事長吉奈說，川普長子小唐納和次子艾瑞克，約持有20%股權。據證交所文件，該公司在外流通股票共9.086億股，意味川普兩子的持股價值，3日收盤時來到15億美元；股價最高點時，總值更達26億美元。

加密幣業務成了第一家庭的重要成長推手、以及意外之財的來源，川普家族企業過去聚焦於房產和高爾夫球場的建設與經營。彭博億萬富豪指數沒有單獨列出艾瑞克的財富，但他在American Bitcoin的持股價值，已超過川普名下13座高爾夫球場與渡假村資產的總和。

艾瑞克3日受訪時表示，他希望能打造「地表上最偉大的比特幣公司」。

川普家族財富超過64億美元，American Bitcoin更進一步擴大該家族旗下龐大的加密帝國。今年5月，由川普家族控制的川普媒體與科技集團（TMTG），籌得25億美元購買比特幣，其他加密事業還包括加密收藏品NFT、兩種迷因幣以及「Truth Social比特幣ETF」。

川普 財富 比特幣

