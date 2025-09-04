獵巫行動？傳美國司法部對Fed理事庫克 啟動刑事調查、發傳票

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Fed理事庫克。美聯社
Fed理事庫克。美聯社

知情官員透露，美國司法部已對聯準會Fed）理事庫克，展開刑事調查，並發出傳票，以了解她在申請房貸時，是否交出欺詐資訊。

據了解，初步調查重點是庫克的密西根州和喬治亞州房產，調查人員將找大陪審團參與相關程序。

這項調查是聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特，兩度建議後啟動；普爾特是川普任命的官員，先前公開指控庫克涉及房貸詐欺。川普以此為由開除庫克，試圖奪取Fed的控制權。

川普8月底宣布撤換庫克，並說庫克在同一年兩度申請房貸，卻分別承諾將兩處房產都作為主要居所，「這種情況不可思議」。他寫道：「至少，這種行為顯示在金融交易上嚴重疏失，足以讓人質疑作為金融監管官員的專業和可信度。」

庫克隨後提告，稱美國總統川普越權解雇。據彭博報導，庫克律師暗示，川普所依據的抵押貸款糾紛，可能源於無意的「文書錯誤」。庫克在法庭文件中表示，川普在沒有給她機會回應普爾特指控，就試圖將她免職，剝奪了憲法賦予的正當程序權利。

