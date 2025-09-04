美國佛州女子海邊度假游泳 竟遭「噬肉菌」差點吃掉整條腿

美國佛州一名女子帶女兒到海邊玩水，沒想到卻因此感染「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus），引發嚴重的「噬肉菌感染」，讓她不只一度面臨截肢，還差點丟了性命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，49歲的加拉格爾（Genevieve Gallagher）在今年7月底時，帶著7歲的女兒米拉（Mila）到聖羅莎灣（Santa Rosa Sound）游泳。沒想到三天後，她在工作時開始感到身體不適。她不僅不斷冒冷汗，左腿也開始腫脹，甚至長出水泡。

加拉格爾趕緊到醫院掛急診，這才發現自己感染了「噬肉菌」。她受訪時告訴當地媒體，自己本來以為只是一般小感染，從來沒想過是噬肉菌。由於這種細菌沒有抗生素可以治療，醫生只好動手術將感染的皮膚和組織移除，好防止細菌擴散。

為了阻止細菌蔓延，醫療團隊幾乎除掉她左腳膝蓋下方大部分的組織。加拉格爾痛苦地表示，那種感覺就像是「有人在我的腿上倒了汽油，然後點燃」。她認為細菌可能是從左腳的一個小傷口進入體內。在她最初抵達醫院時，就已經因敗血性休克導致器官衰竭。醫護人員替她插管和清理傷口時，甚至警告她的家人「可能會失去她」。

幸好最後她不只撿回一命，也不需要截肢。女兒米拉看到她的樣子，難過地說真希望被感染的是自己，但加拉格爾很感謝上帝遭感染的是自己，不然7歲的女兒恐怕撐不過這麼辛苦的手術過程。

現在加拉格爾還在佛羅里達大學醫院（UF Health Shands Hospital）接受治療，醫生已經多次為她手術，不過由於有血栓情形，之後她可能還需要其他手術，並住院兩到三週治療。

據佛州衛生部門的資料顯示，創傷弧菌通常出現在溫暖的海水中，雖然感染率不高，但民眾如果身上有開放性傷口，就不該下水。2025年至今，佛州已通報23起感染案例，其中就有5例死亡。