牙齒美白變毀容！佛州無照女用三秒膠黏貼片 顧客牙爛怒提告

聯合新聞網／ 綜合報導
顧客為了美白牙齒，選擇讓馬丁尼茲做較便宜的貼片。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國佛州一名女子明明沒有牙醫執照，也沒有任何相關證照，卻謊稱自己是牙醫技師，開業詐取錢財。她直接用強力黏膠幫顧客黏牙齒貼片，結果導致不少客人牙齒爛掉，氣得向她提告，才導致事情曝光。

ODDITYCENTRAL報導，35歲的馬丁尼茲（Emely Martinez）在社群媒體上自稱是「笑容改造專家」，並以低價的「全口牙齒貼片」療程來吸引顧客。她宣稱自己是牙科技師，但其實根本就沒有受過任何訓練。今年夏天有兩名顧客做完療程以後牙齒受損，報警投訴才發現遭騙。

據悉，在美國的正規診所，一顆牙齒貼片就要900至1,500美元（約新台幣2.7萬元至4.6萬元）；不過在馬丁尼茲的美容中心做全口貼片則只要2,500美元（約新台幣7.6萬元）。由於價格誘人，許多顧客完全沒有查證，就到美容中心做貼片。

事後顧客陸續發現牙齒受損、感染和疼痛，趕緊到其他牙醫診所檢查，檢查後才發現口中的貼片是用三秒膠（Krazy Glue）黏的。這種膠水當然不適合用作醫療用途，其中一名受害者甚至必須緊急動手術，才能彌補馬丁尼茲造成的損害。

受害者憤怒地表示，馬丁尼茲不但不承認自己與此事有關，也拒絕退款給顧客。她在8月20日被逮捕，警方深入調查後才發現，這已經不是馬丁尼茲第一次觸法。早在今年三月，她就在佛州另一個郡從事無照牙科服務而被捕。如今她的惡行曝光，也被以詐欺、無照從事牙科業務等罪名起訴。

