對抗聯邦醫衛政策　美西岸州組新聯盟擬疫苗指引

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導

美國加州、華盛頓州與俄勒岡州今天宣布將組建一個新的公共衛生聯盟，以制定疫苗指導方針，並說此舉目的在因應川普政府日益將科學「政治化」的現象。

法新社報導，正值疾病管制暨預防中心（CDC）遭大規模裁員，主任莫納雷斯（Sue Monarez）被撤職之際，美西3州計劃中的「西岸健康聯盟」（West CoastHealth Alliance）宣布成立。

莫納雷斯先前與衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）在疫苗政策上發生衝突。

加州州長紐松（Gavin Newsom）與另外兩州官員聯合聲明表示：「總統川普大規模將疾管中心的醫師和科學家解職，對疾管中心公然地政治操弄，這是對美國人民健康與安全的直接威脅。」

紐松又說：「疾管中心已成為推銷意識形態的政治工具，而非依據科學，這種意識形態將導致嚴重的健康後果。加州、俄勒岡州與華盛頓州不會讓我們州內百姓因此處於危險之中。」紐松也是全國最知名的對抗川普的政治人物之一。

聯合聲明指出，西岸健康聯盟將在未來數週內，與科學家及醫學協會共同合作，最終制訂出疫苗共同原則。

在小羅勃甘迺迪的領導下，聯邦衛生部已限制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供應，切斷對mRNA技術的經費支持，而此一技術被認為曾在疫情期間挽救了數百萬人性命。

