性犯罪者艾普斯坦受害人籲美國國會立法 公開相關文件

已定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）受害人今天要求美國國會通過立法，強制公開川普政府持有一切未列為機密的相關檔案。

路透社報導，前模特兒兼演員德喬吉歐（AnouskaDe Georgiou）表示：「這是要終結權力被濫用所滋生的祕密文化。」她是約10名自稱是艾普斯坦受害人並在美國國會大廈外召開記者會的女性之一。

來自巴西的移民拉塞達（Marina Lacerda）說：「我今天會站在這裡，唯一的原因是我感覺到這個國家真正重要的人，終於願意在乎我們的聲音。」她回憶自己14歲時因朋友告訴她可以一名年長男子按摩賺取數百美元而結識了艾普斯坦。

這些女性表示，她們支持聯邦眾議院名為「艾普斯坦檔案透明法案」（Epstein Files Transparency Bill）的立法，這項法案要求公開檔案，包括聯邦調查局（FBI）及美國檢察官辦公室持有的文件。

德喬吉歐在共和黨籍肯塔基州眾議員馬西（ThomasMassie）與民主黨籍加州眾議員肯納（Ro Khanna）共同舉辦的記者會上表示：「倖存者需要保護、資源和法律支援。如果這屆國會真的在乎正義，請用行動證明你們願意為受害人提供必要的法律援助。」兩位眾議員正努力推動這項法案進入表決程序。

眾議院共和黨領導階層試圖避免基層議員陷入一場可能棘手的辯論。川普表示，這項法案不會帶來任何重大新的發現，僅是政治操弄。

川普今天在白宮橢圓形辦公室說：「成千上萬頁文件早已公開。這完全是一場民主黨的騙局。」

司法部拒絕公開艾普斯坦文件的爭議，整個夏天都困擾著川普，部分核心支持者也要求公開這些檔案。

眾議院議長強生（Mike Johnson）提出另一種方案，只針對目前由眾議院委員會已在進行的艾普斯坦調查進行象徵性的支持表決。

馬西批評這是「華府沼澤裡最老套的伎倆…當你想要扼殺一個議題時，就提出一個安慰性的替代法案，什麼事也不做，然後試圖蒙蔽美國人民…但這次不會得逞。」

昨天深夜，一個由共和黨控制的眾議院小組公開3萬3000多頁與艾普斯坦相關的檔案。艾普斯坦在2019年被關押期間自殺身亡，當時他已是被定罪的性犯罪者。

不過，馬西與肯納尋求更廣泛的資訊。

他們正試圖透過一種複雜且鮮少成功的「院會請願書」（discharge petition）程序，迫使眾議院就這項法案進行表決。

推動表決至少需218名眾議員簽署。若全部212名民主黨議員支持，馬西仍需要至少5名共和黨議員支持。截至今天，他已獲得3位共和黨眾議員支持，分別是梅斯（Nancy Mace）、波柏特（Lauren Boebert）與葛林（Marjorie Taylor Greene）。

若馬西與肯納的提案最終獲得至少218人支持，這將成為對議長強生領導力的考驗，也將檢驗川普在黨內的影響力，看是否有足夠的共和黨人願意違背黨內立場，投票通過這項法案。