快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

美國北加州野火肆虐！19世紀「淘金小鎮」遭毀陷火海

中央社／ 華人營3日綜合外電報導
美國北加州兩個郡部分地區今天發生由閃電引發的野火，迫使大規模撤離，火勢甚至吞噬曾有成千上萬華人移民居住的歷史淘金鎮。 美聯社
美國北加州兩個郡部分地區今天發生由閃電引發的野火，迫使大規模撤離，火勢甚至吞噬曾有成千上萬華人移民居住的歷史淘金鎮。 美聯社

美國北加州兩個郡部分地區今天發生由閃電引發的野火，迫使大規模撤離，火勢甚至吞噬曾有成千上萬華人移民居住的歷史淘金鎮。

路透社報導，加州森林防火廳（CaliforniaDepartment of Forestry and Fire Protection）表示，自2日雷暴引發野火以來，20多處火場在強風助燃下蔓延，燒毀超過5261公頃的乾燥草地、灌木與林地。

位於內華達山脈（Sierra Nevada）西麓、居民不到100人的偏遠小鎮華人營（Chinese Camp），在這波野火中首當其衝，受災尤為嚴重。

根據現場的路透社記者報導，大火燒毀華人營及周邊數十棟房屋。這座小鎮是淘金熱時期礦區聚落遺跡，19世紀中期曾有成千上萬華工在此定居。

加州森林防火廳發言人威廉斯（Jaime Williams）表示，大火也燒毀了兩座歷史建築，包括一座古老驛站，並波及山頂墓園，但1854年落成的鄰近教堂則倖免於難。

她表示，另外3座地標建築，華人營商店與酒館、鎮上的郵局，以及具有寶塔式建築風格的公立學校，也都在這場大火中倖存。

華人營一棟建築的外牆被TCU九月閃電綜合大火燒毀。
華人營一棟建築的外牆被TCU九月閃電綜合大火燒毀。

美國 野火 歷史建築

延伸閱讀

西班牙野火季過 總理提10項計畫應戰氣候危機

川普政府敗訴 法官禁止在加州部署國民兵執法

林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗

西班牙野火失控 春雨多植被茂盛、農地荒廢助長

相關新聞

川普政府「非法報復」哈佛！法官解凍681億補助 白宮將上訴

美國川普政府4月宣布，凍結哈佛大學近22億美元（新台幣約681.6億元）的聯邦補助金，理由是哈佛拒絕配合政府要求，包括對...

美國北加州野火肆虐！19世紀「淘金小鎮」遭毀陷火海

美國北加州兩個郡部分地區今天發生由閃電引發的野火，迫使大規模撤離，火勢甚至吞噬曾有成千上萬華人移民居住的歷史淘金鎮

佛州衛長誓取消疫苗強制令　站上全美論戰風口浪尖

佛羅里達州衛生廳長拉達波（Joseph Ladapo）今天矢言，將徹底終結州內所有強制施打疫苗的措施，包括校園接種疫苗規...

白宮歡迎華沙新任總統　川普：願增派美軍駐波蘭

美國總統川普今天以軍機飛越白宮上空儀式，歡迎波蘭新任民族主義總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）到訪，川普表示...

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

紐約市將在11月4日舉行市長選舉，民調穩居首位的紐約州眾議員曼達尼當選機率極高。「紐約時報」報導，總統川普顧問建議，提供...

「川普已死」謠言怎形成？有人藉五角大廈「披薩指數」升散播恐懼

美國總統川普（Donald Trump）近日被發現手上出現新的瘀青，引發外界擔憂他的身體狀況，社交平台X（前稱Twitter）一度傳出「川普死了」（Trump Is Dead）的謠言，有人甚至在上周末依據五角大廈附近Pizza店訂單激增的情況，聲稱這或暗示真的有大事發生，令謠言傳得更廣更遠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。