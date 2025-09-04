美國北加州野火肆虐！19世紀「淘金小鎮」遭毀陷火海

美國北加州兩個郡部分地區今天發生由閃電引發的野火，迫使大規模撤離，火勢甚至吞噬曾有成千上萬華人移民居住的歷史淘金鎮。

路透社報導，加州森林防火廳（CaliforniaDepartment of Forestry and Fire Protection）表示，自2日雷暴引發野火以來，20多處火場在強風助燃下蔓延，燒毀超過5261公頃的乾燥草地、灌木與林地。

位於內華達山脈（Sierra Nevada）西麓、居民不到100人的偏遠小鎮華人營（Chinese Camp），在這波野火中首當其衝，受災尤為嚴重。

根據現場的路透社記者報導，大火燒毀華人營及周邊數十棟房屋。這座小鎮是淘金熱時期礦區聚落遺跡，19世紀中期曾有成千上萬華工在此定居。

加州森林防火廳發言人威廉斯（Jaime Williams）表示，大火也燒毀了兩座歷史建築，包括一座古老驛站，並波及山頂墓園，但1854年落成的鄰近教堂則倖免於難。

她表示，另外3座地標建築，華人營商店與酒館、鎮上的郵局，以及具有寶塔式建築風格的公立學校，也都在這場大火中倖存。