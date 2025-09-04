佛州衛長誓取消疫苗強制令　站上全美論戰風口浪尖

佛羅里達州衛生廳長拉達波（Joseph Ladapo）今天矢言，將徹底終結州內所有強制施打疫苗的措施，包括校園接種疫苗規定，他並將此一預防兒童疾病的措施比擬為「奴役制度」。

這項宣布讓傾向保守的佛州站上全國論戰的風口浪尖上。對疫苗持懷疑論的聯邦衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）正在全國推動政策，要遠離這一度被視為救命的疫苗措施。

今天就有逾千名現任與前任衛生部員工聯署致函國會，猛烈批評小羅勃甘迺迪危及美國人民健康，並要求他下台。

拉達波在瓦爾立科（Valrico）葛瑞斯基督學校（Grace Christian School）表示：「衛生廳將配合州長，致力終結佛州所有疫苗強制規定，所有的、每一項強制規定都要取消。」拉達波在現場獲得群眾熱烈歡呼。

法新社報導，出生於奈及利亞、哈佛醫學院醫師訓練出身的拉達波，自2021年起擔任佛州衛生廳長，先前就以反對mRNA新冠疫苗而聞名，並曾錯誤宣稱此疫苗會污染人體基因。

拉達波又說：「這些規定全都是錯的、具有蔑視與奴役性質。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）在同場活動中表示，共和黨人即將提出一項「重大的醫療方案」，為這些改革立法。