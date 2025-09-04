康菲石油擬裁員四分之一 OPEC增產和高成本夾殺下股價重挫

市場憂心石油輸出國組織（OPEC）增產，恐進一步打壓全球油價之際，美國石油和天然氣公司康菲石油（ConocoPhillips）宣布計劃在2026年底以前裁員多達四分之一以削減成本。

分析師指出，生產成本飆升，部分原因是美國總統川普對鋼品和其他重要原料加徵關稅。

康菲石油證實，正規劃裁撤2,600至3,250個職位，其中大部分會在今年實施，涵蓋全職員工和委外人員。

康菲石油說：「本公司向來檢視如何善用所有的資源，在這個過程中，我們已通知員工，全球人力預計將減少20%至25%，包括員工和外包人員。」

隨今年國際原油價格下跌12.5%，生產商正加緊精簡營運。英國石油（BP）上月表示，4萬名辦公室人員將裁減至少15%；雪佛龍（Chevron）今年2月則宣布將裁員五分之一。

分析師指出，石油產業正經歷調整，在此之前因俄羅斯全面入侵烏克蘭推高能源價格，帶來2022和2023年的豐厚利潤。

Gallo Partners投資長阿爾法羅（Michael Alfaro）表示，康菲石油最近這波裁員，反映成本壓力加劇和油價下跌的雙重打擊。

他說：「通膨對企業層面衝擊沉重，對康菲尤甚，該公司生產成本約每桶13美元，比競爭對手高出約2美元。」

川普6月將大部分鋼鋁進口關稅從25%調高至50%，推升管線、鑽井工具等基礎設施和設備成本。

達拉斯聯邦準備銀行指出，低油價已動搖美國頁岩油產業，因為業者需要油價達每桶65美元才能獲利。美國能源資訊署（EIA）預測，美國石油今年日產量創歷史新高1,360萬桶，到2026年底將降至1,310萬桶。

康菲石油去年11月完成225億美元收購馬拉松石油（Marathon Oil），並預估在12個月內可實現每年10億美元的綜效。

康菲石油周三股價大跌4.5%，收在94.55美元，跌幅甚於標普500指數能源股指數的2.6%。