川普政府「非法報復」哈佛！法官解凍681億補助 白宮將上訴

美國川普政府4月宣布，凍結哈佛大學近22億美元（新台幣約681.6億元）的聯邦補助金，理由是哈佛拒絕配合政府要求，包括對學生的觀點進行審查。哈佛隨後提起訴訟。美國聯邦法官3日認定政府此舉構成非法報復，下令解凍補助金。

NBC新聞報導，麻州波士頓的聯邦地方法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）發布長達84頁的命令書，承認哈佛近年來「受到反猶太主義困擾」，也應「在處理此問題上做得更好」，但「受補助金終止影響的各項研究，與反猶太主義之間實際上幾乎沒有關聯」。並下令撤銷並作廢4月14日之後所有資金凍結和終止行為。

巴洛茲法官強調，川普政府未能證明其行動並非出於報復，對行政記錄的審查只能得出一個結論，即川普政府以反猶太主義當作掩飾手段，對哈佛大學進行「有針對性且帶有意識形態動機的攻擊」，違反行政程序法、憲法第一修正案和民權法第六章。民權法第六章禁止基於種族、膚色、民族出身的歧視。

哈佛大學和美國司法部暫未回應置評請求，川普政府則表示，將對這一「離譜決定」提出上訴。美聯社報導，白宮發言人休斯頓（Liz Huston）抨擊，「正如川普總統在聽證會當天正確預測的那樣，這位歐巴馬任命的激進法官無論事實如何，都注定會裁定哈佛勝訴。」

休斯頓進一步表示：「對任何公正的觀察者來說，很明顯哈佛大學未能保護學生免受騷擾，讓歧視問題長期困擾校園。哈佛沒有憲法保障的納稅人資金權利，未來仍無法取得補助金。」