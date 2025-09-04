快訊

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

千呼萬喚始出來！Instagram終於登陸iPad 一打開卻不是貼文

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

白宮歡迎華沙新任總統　川普：願增派美軍駐波蘭

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天以軍機飛越白宮上空儀式，歡迎波蘭新任民族主義總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）到訪，川普表示美國願意對波蘭增派軍力。

自2022年莫斯科全面入侵烏克蘭以來，身為北大西洋公約組織（NATO）盟邦的波蘭一直處於高度警戒狀態

川普在兩人會晤時並暗示，如果俄羅斯不結束與烏克蘭的戰爭，美方將採取更強硬的行動。

納夫羅茨基是一名保守派歷史學家，也是川普的熱情支持者。這趟到訪白宮，是他就任波蘭總統後的首次出國訪問。

川普對納夫羅茨基表示熱烈歡迎，包括承諾增派美軍部署波蘭。根據美國媒體報導，目前約有8000名美軍駐紮波蘭，目的在強化北約的東翼防線。

今天在白宮橢圓辦公室，79歲川普與42歲納夫羅茨基握手後表示：「如果他們希望，我們會派遣更多兵力…會全力支持波蘭，協助波蘭的自我防禦。」

川普又說，納夫羅茨基抵達時，美軍F-16與F-35戰機飛越上空表演，這是「特別紀念」波蘭F-16飛行員卡拉科維安少校（Maciej “Slab” Krakowian），他於上週準備飛行表演時不幸身亡。

川普談及這位飛行員時說：「對波蘭來說，他是一位傳奇人物。」

納夫羅茨基隨即讚揚美軍駐紮波蘭，並表示這是「史上首次」波蘭樂於接納外國駐軍。

他強調華沙的目標是繼續在北約內增加軍費開支，以應川普的要求；即便是波蘭的國防預算占GDP比例已是北約會員之冠。

波蘭 川普 美軍

延伸閱讀

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

川普促關稅訴訟「快速審理」 將向最高法院爭取推翻先前判決

相關新聞

川普政府「非法報復」哈佛！法官解凍681億補助 白宮將上訴

美國川普政府4月宣布，凍結哈佛大學近22億美元（新台幣約681.6億元）的聯邦補助金，理由是哈佛拒絕配合政府要求，包括對...

白宮歡迎華沙新任總統　川普：願增派美軍駐波蘭

美國總統川普今天以軍機飛越白宮上空儀式，歡迎波蘭新任民族主義總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）到訪，川普表示...

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

紐約市將在11月4日舉行市長選舉，民調穩居首位的紐約州眾議員曼達尼當選機率極高。「紐約時報」報導，總統川普顧問建議，提供...

「川普已死」謠言怎形成？有人藉五角大廈「披薩指數」升散播恐懼

美國總統川普（Donald Trump）近日被發現手上出現新的瘀青，引發外界擔憂他的身體狀況，社交平台X（前稱Twitter）一度傳出「川普死了」（Trump Is Dead）的謠言，有人甚至在上周末依據五角大廈附近Pizza店訂單激增的情況，聲稱這或暗示真的有大事發生，令謠言傳得更廣更遠。

外星人真來過？ 美國會將辦聽證退役空軍現身說法

2024年一項民調顯示，逾半數美國人相信外星人存在。眾議員魯納更透露，服役時曾遇「不明空中現象」（UAP，過去俗稱UFO...

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

美國總統川普3日表示，聯邦政府即將做出決定，接下來可能介入管理芝加哥的治安，或者到紐澳良市；川普表示，他希望幫芝加哥對付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。