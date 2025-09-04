「川普已死」謠言怎形成？有人藉五角大廈「披薩指數」升散播恐懼

美國總統川普（Donald Trump）近日被發現手上出現新的瘀青，引發外界擔憂他的身體狀況，社交平台X（前稱Twitter）一度傳出「川普死了」（Trump Is Dead）的謠言，有人甚至在上周末依據五角大廈附近Pizza店訂單激增的情況，聲稱這或暗示真的有大事發生，令謠言傳得更廣更遠。

由網路創造出來的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index），追蹤五角大廈附近披薩店的訂單，指數愈高，被視為意味愈有可能出現衝突或緊急情況。

綜合外媒報導，支持「五角大廈披薩指數」的人聲稱，過去Pizza訂單激增，往往會與美國重大軍事或政治動向同時發生，表明政府官員正因緊急事務加班。

上周末，網路上流傳的截圖和貼文顯示，五角大廈附近的Pizza外送訂單量突然增加，引發人們對華盛頓正在發生「大事」的猜測。

儘管網絡風波不斷，但無論是特朗普的死亡傳聞還是披薩指數理論，都尚未出現官方證實或可靠證據。

川普本人8月30日更與孫女一同現身白宮，31日還發表Truth Social貼文，表示自己「這輩子從未感覺如此良好」。

「五角大廈披薩指數」過去不時成為話題，1989年美國入侵巴拿馬、1991年波斯灣戰爭甚至以色列2024年對伊朗發動導彈襲擊前夕，五角大廈附近的披薩外賣量皆被指有出現激增的情況。

