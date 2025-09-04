快訊

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

千呼萬喚始出來！Instagram終於登陸iPad 一打開卻不是貼文

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

中央社／ 紐約3日專電

紐約市將在11月4日舉行市長選舉，民調穩居首位的紐約州眾議員曼達尼當選機率極高。「紐約時報」報導，總統川普顧問建議，提供其他參選者出任聯邦政府職位並退選，全面支持前任紐約州長古莫，影響曼達尼聲勢；但選舉結果難料。

近期多項民調顯示，獲民主黨提名競選紐約市長的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani），以超過4成支持度大幅領先前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）、民主黨籍現任市長亞當斯（Eric Adams）、共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）及其他參選者。

33歲的曼達尼自稱民主社會主義者，競選政見包括房租凍漲、免費公車與穩定物價，若當選將成為美國史上最年輕紐約市長。曼達尼強烈左派立場讓紐約商界，甚至民主黨都感到不安，反曼達尼陣營試圖在投票前整合推出一名候選人。

紐約時報（New York Times）報導，3名知情人士說，多名川普（Donald Trump）顧問已討論現任市長亞當斯轉任聯邦政府職務的可能性，讓2個月後的選舉減少參選者，影響曼達尼的當選機率。

川普顧問也曾討論安排共和黨籍的斯里瓦於聯邦機構任職。

知情人士指出，相關安排旨在提高前紐約州長古莫擊敗曼達尼的機會。川普陣營人士距選舉僅2個月前，試圖大膽介入紊亂的選情，但難以預料能否達成目的。

生於紐約皇后區的川普，於紐約經營房地產發跡，與獨立參選的古莫相識超過30年。67歲的古莫屬民主黨陣營，2021年因性騷指控辭去州長。

商人卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）表示，8月31日曾與川普通話，希望未來幾天改變市長選舉狀況；川普相當關切局勢，這是重大事務，很嚴重。

白宮未評論紐時的報導。曼達尼表示，無論情勢如何，有信心勝選，會關注選舉暗盤交易與腐敗的政治交易。

亞當斯發言人表示，亞當斯未與川普談過政府職位。斯里瓦回應，沒有和白宮接觸，也沒有出任聯邦機構職務的興趣。

古莫否認曾與川普就市長選舉溝通。他強調，邏輯上看來，川普應該為曼達尼擔任紐約市長加油，這將是共和黨的政治大禮，共和黨會將把民主黨貼上曼達尼的政治標籤，一路用到期中選舉。

川普 紐約

延伸閱讀

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

川普促關稅訴訟「快速審理」 將向最高法院爭取推翻先前判決

川普：若否決關稅 將摧毀美國

相關新聞

川普政府「非法報復」哈佛！法官解凍681億補助 白宮將上訴

美國川普政府4月宣布，凍結哈佛大學近22億美元（新台幣約681.6億元）的聯邦補助金，理由是哈佛拒絕配合政府要求，包括對...

白宮歡迎華沙新任總統　川普：願增派美軍駐波蘭

美國總統川普今天以軍機飛越白宮上空儀式，歡迎波蘭新任民族主義總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）到訪，川普表示...

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

紐約市將在11月4日舉行市長選舉，民調穩居首位的紐約州眾議員曼達尼當選機率極高。「紐約時報」報導，總統川普顧問建議，提供...

「川普已死」謠言怎形成？有人藉五角大廈「披薩指數」升散播恐懼

美國總統川普（Donald Trump）近日被發現手上出現新的瘀青，引發外界擔憂他的身體狀況，社交平台X（前稱Twitter）一度傳出「川普死了」（Trump Is Dead）的謠言，有人甚至在上周末依據五角大廈附近Pizza店訂單激增的情況，聲稱這或暗示真的有大事發生，令謠言傳得更廣更遠。

外星人真來過？ 美國會將辦聽證退役空軍現身說法

2024年一項民調顯示，逾半數美國人相信外星人存在。眾議員魯納更透露，服役時曾遇「不明空中現象」（UAP，過去俗稱UFO...

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

美國總統川普3日表示，聯邦政府即將做出決定，接下來可能介入管理芝加哥的治安，或者到紐澳良市；川普表示，他希望幫芝加哥對付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。