紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

紐約市將在11月4日舉行市長選舉，民調穩居首位的紐約州眾議員曼達尼當選機率極高。「紐約時報」報導，總統川普顧問建議，提供其他參選者出任聯邦政府職位並退選，全面支持前任紐約州長古莫，影響曼達尼聲勢；但選舉結果難料。

近期多項民調顯示，獲民主黨提名競選紐約市長的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani），以超過4成支持度大幅領先前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）、民主黨籍現任市長亞當斯（Eric Adams）、共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）及其他參選者。

33歲的曼達尼自稱民主社會主義者，競選政見包括房租凍漲、免費公車與穩定物價，若當選將成為美國史上最年輕紐約市長。曼達尼強烈左派立場讓紐約商界，甚至民主黨都感到不安，反曼達尼陣營試圖在投票前整合推出一名候選人。

紐約時報（New York Times）報導，3名知情人士說，多名川普（Donald Trump）顧問已討論現任市長亞當斯轉任聯邦政府職務的可能性，讓2個月後的選舉減少參選者，影響曼達尼的當選機率。

川普顧問也曾討論安排共和黨籍的斯里瓦於聯邦機構任職。

知情人士指出，相關安排旨在提高前紐約州長古莫擊敗曼達尼的機會。川普陣營人士距選舉僅2個月前，試圖大膽介入紊亂的選情，但難以預料能否達成目的。

生於紐約皇后區的川普，於紐約經營房地產發跡，與獨立參選的古莫相識超過30年。67歲的古莫屬民主黨陣營，2021年因性騷指控辭去州長。

商人卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）表示，8月31日曾與川普通話，希望未來幾天改變市長選舉狀況；川普相當關切局勢，這是重大事務，很嚴重。

白宮未評論紐時的報導。曼達尼表示，無論情勢如何，有信心勝選，會關注選舉暗盤交易與腐敗的政治交易。

亞當斯發言人表示，亞當斯未與川普談過政府職位。斯里瓦回應，沒有和白宮接觸，也沒有出任聯邦機構職務的興趣。

古莫否認曾與川普就市長選舉溝通。他強調，邏輯上看來，川普應該為曼達尼擔任紐約市長加油，這將是共和黨的政治大禮，共和黨會將把民主黨貼上曼達尼的政治標籤，一路用到期中選舉。