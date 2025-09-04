外星人真來過？ 美國會將辦聽證退役空軍現身說法

2024年一項民調顯示，逾半數美國人相信外星人存在。眾議員魯納更透露，服役時曾遇「不明空中現象」（UAP，過去俗稱UFO）。她今天宣布將舉行聽證會，檢視國防單位在揭露UAP資訊上的透明度，並邀退役空軍親身分享目擊經驗。

美國眾議院聯邦機密解密工作小組主席、共和黨議員魯納（Anna Paulina Luna）發布聲明指出，9日將辦UAP聽證會，「美國人民應該享有聯邦政府在目擊UAP、取得與檢驗相關資訊方面的最大透明度，以及它們是否對美國人的安全構成潛在威脅」。

這場聽證會也將聚焦五角大廈2022年成立的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain AnomalyResolution Office）績效。出席證人包括曾經談過目擊UAP的空軍退伍軍人努切特利（Jeffrey Nuccetelli），以及長期報導相關議題的記者。

在美國官方措辭中，「不明飛行物」、「幽浮」（UFO）一詞已被「不明空中現象」（UnidentifiedAnomalous Phenomena）取代。

魯納8月接受熱門Podcast主持人喬羅根（JoeRogan）訪問時提到，她過去在波特蘭（Portland）空軍國民兵（Air National Guard）服役時，曾一度目擊不明空中現象。

但當她向一名飛行員詢問更多資訊時，對方告訴她「不被允許談論這件事」。「沒有人真的想要處理這些，所以根據我的判斷，那很可能是UAP。」

魯納強調，沒有用「瘋狂的角度」去看待這起事件，因為她相信，「我們永遠無法確定，我們是否真的是宇宙中唯一的存在。」

目前沒有任何證據顯示，地球外存在有智慧生命體。

美國政府過去一向對不明飛行物的目擊事件不以為然，但大眾數十年來對此議題的好奇分毫不減。

美國國會也愈來愈重視關於神秘飛行物體的報告，讓一度遭受嘲弄的幽浮現象成為嚴肅議題。共和黨籍眾議員柏謝特（Tim Burchett）今年1月提到，一名海軍上將告訴他，「和美式足球場一樣大」的外星人船艦在海中以驚人的速度移動。

美國國防部於2024年3月公布一份報告，稱並無發現幽浮的證據，並指許多疑似目擊幽浮的案例，結果只是看到探空氣球、間諜飛機、衛星及其他正常活動。

根據報告，一名據稱摸過外星太空船的退役軍官在調查人員這次訪視後予以否認，稱不記得講過這類話並推測可能是講過的話被曲解，事實上，他曾摸過的是F-117匿蹤戰機。

據2018年美國空軍出版品，當年F-117戰機諱莫如深，神秘到「成為內華達州民間傳說的幽浮」。

2021年6月，美國情報單位在外界期盼已久的報告中表示，沒有證據顯示空中出現外星人，但坦承無法解釋數十件美軍飛行員通報的異象。

有些或許是無人機或鳥類在美軍雷達系統造成的混淆，有些則可能出自於諸如中國或俄羅斯等其他強權在測試軍事設備或科技。