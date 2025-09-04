快訊

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

川普政府削減經費施壓哈佛大學 美國法官擋下

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

美國波士頓聯邦地區法院法官巴洛茲今天擋下川普政府大砍哈佛大學聯邦補助金的舉措；川普以哈佛普遍存在反猶太主義與反白人偏見為由，出手整治這所常春藤名校。

法新社報導，美國政府指責哈佛大學（HarvardUniversity）未能在校園爆發抗議以色列攻擊加薩（Gaza）的活動中，保護猶太與以色列學生。哈佛4月提起訴訟，要求川普政府解凍超過20億美元（約新台幣615億元）資金。

聯邦補助金遭凍結，迫使哈佛暫停招聘員工，雄心勃勃的研究計畫也喊卡，尤其是在公共衛生與醫學領域。

巴洛茲（Allison Burroughs）在裁決中主張，川普政府此舉違反美國憲法第一修正案（FirstAmendment）。

巴洛茲指出，哈佛在法律文件中坦承校內確實存在反猶太主義問題，但政府削減哈佛資金對解決問題沒有任何幫助。

猶太 川普 哈佛大學

延伸閱讀

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

川普促關稅訴訟「快速審理」 將向最高法院爭取推翻先前判決

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

相關新聞

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

美國總統川普3日表示，聯邦政府即將做出決定，接下來可能介入管理芝加哥的治安，或者到紐澳良市；川普表示，他希望幫芝加哥對付...

川普派軍赴洛杉磯 法官裁定違法

位於舊金山的美國加州北區聯邦區域法院法官布雷爾二日判決，移民掃蕩行動引發群眾連日上街抗議之後，美國總統川普派遣軍隊前往洛...

川普政策變數多 美國企業職缺下滑至近一年低點

美國7月職缺下滑至10個月來最低，顯出在政府政策不確定性高漲下，企業對招募新員工的興趣降低。

美陷住房緊急狀態？克魯曼證實「是真的！」但川普使情況更糟糕

美國總統川普超愛宣布「緊急狀態」，上任不到八個月，已正式宣布九項全國緊急狀態，外加一項華府「犯罪緊急狀態」。日前財長貝森...

調查：美國民眾今年年終購物支出可能銳減逾5% 寫疫情來最大減幅

根據顧問公司PwC的調查，為年終購物旺季採買的購物者，今年的支出可能縮減逾5%，寫2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，反...

經濟學者挺聯準會理事庫克 連署反對川普撤職

包括諾貝爾經濟學獎得主戈丁在內的近600名學者與卸任官員，今天連署聲援美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。他們強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。