川普政府削減經費施壓哈佛大學 美國法官擋下

美國波士頓聯邦地區法院法官巴洛茲今天擋下川普政府大砍哈佛大學聯邦補助金的舉措；川普以哈佛普遍存在反猶太主義與反白人偏見為由，出手整治這所常春藤名校。

法新社報導，美國政府指責哈佛大學（HarvardUniversity）未能在校園爆發抗議以色列攻擊加薩（Gaza）的活動中，保護猶太與以色列學生。哈佛4月提起訴訟，要求川普政府解凍超過20億美元（約新台幣615億元）資金。

聯邦補助金遭凍結，迫使哈佛暫停招聘員工，雄心勃勃的研究計畫也喊卡，尤其是在公共衛生與醫學領域。

巴洛茲（Allison Burroughs）在裁決中主張，川普政府此舉違反美國憲法第一修正案（FirstAmendment）。

巴洛茲指出，哈佛在法律文件中坦承校內確實存在反猶太主義問題，但政府削減哈佛資金對解決問題沒有任何幫助。