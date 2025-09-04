等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

美國總統川普3日表示，聯邦政府即將做出決定，接下來可能介入管理芝加哥的治安，或者到紐澳良市；川普表示，他希望幫芝加哥對付治安問題，但希望由芝加哥先做出請求。

川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府；川普近日以此來掃蕩華府治安，並宣稱取得莫大的成功，希望在其他城市執行相同的政策，且鎖定芝加哥作為下一座城市。

川普3日再度表示，芝加哥市的治安不良，光是上周末就有72人遭到槍擊；川普說，聯邦政府已經清理好華盛頓特區的治安，同樣的模式可以在芝加哥、紐約、洛杉磯等城市實施。

川普說，政府即將做出決定，要選擇介入處理芝加哥的治安問題，還是到紐奧良市；川普說，路易斯安那州州長蘭德里 （Jeff Landry）已經向他做出請求；川普說，聯邦政府只需要約2周的時間就能解決紐奧良的治安問題。

不過，川普也說，只要芝加哥向政府提出請求，聯邦政府也可以到芝加哥；川普表示，聯邦政府需要地方城市提出請求，指這些城市的市民想要聯邦政府介入，但當地的政治人物卻與市民不合拍。

川普表示，聯邦政府還在等待這些城市提出正式請求，才會動作。