快訊

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民兵在華府車站巡邏。(路透)
國民兵在華府車站巡邏。(路透)

美國總統川普3日表示，聯邦政府即將做出決定，接下來可能介入管理芝加哥的治安，或者到紐澳良市；川普表示，他希望幫芝加哥對付治安問題，但希望由芝加哥先做出請求。

川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府；川普近日以此來掃蕩華府治安，並宣稱取得莫大的成功，希望在其他城市執行相同的政策，且鎖定芝加哥作為下一座城市。

川普3日再度表示，芝加哥市的治安不良，光是上周末就有72人遭到槍擊；川普說，聯邦政府已經清理好華盛頓特區的治安，同樣的模式可以在芝加哥、紐約、洛杉磯等城市實施。

川普說，政府即將做出決定，要選擇介入處理芝加哥的治安問題，還是到紐奧良市；川普說，路易斯安那州州長蘭德里 （Jeff Landry）已經向他做出請求；川普說，聯邦政府只需要約2周的時間就能解決紐奧良的治安問題。

不過，川普也說，只要芝加哥向政府提出請求，聯邦政府也可以到芝加哥；川普表示，聯邦政府需要地方城市提出請求，指這些城市的市民想要聯邦政府介入，但當地的政治人物卻與市民不合拍。

川普表示，聯邦政府還在等待這些城市提出正式請求，才會動作。

川普 華府 芝加哥

延伸閱讀

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

川普促關稅訴訟「快速審理」 將向最高法院爭取推翻先前判決

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

川普政府已對委內瑞拉動武 目的何在？

相關新聞

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

美國總統川普3日表示，聯邦政府即將做出決定，接下來可能介入管理芝加哥的治安，或者到紐澳良市；川普表示，他希望幫芝加哥對付...

川普派軍赴洛杉磯 法官裁定違法

位於舊金山的美國加州北區聯邦區域法院法官布雷爾二日判決，移民掃蕩行動引發群眾連日上街抗議之後，美國總統川普派遣軍隊前往洛...

川普政策變數多 美國企業職缺下滑至近一年低點

美國7月職缺下滑至10個月來最低，顯出在政府政策不確定性高漲下，企業對招募新員工的興趣降低。

美陷住房緊急狀態？克魯曼證實「是真的！」但川普使情況更糟糕

美國總統川普超愛宣布「緊急狀態」，上任不到八個月，已正式宣布九項全國緊急狀態，外加一項華府「犯罪緊急狀態」。日前財長貝森...

調查：美國民眾今年年終購物支出可能銳減逾5% 寫疫情來最大減幅

根據顧問公司PwC的調查，為年終購物旺季採買的購物者，今年的支出可能縮減逾5%，寫2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，反...

經濟學者挺聯準會理事庫克 連署反對川普撤職

包括諾貝爾經濟學獎得主戈丁在內的近600名學者與卸任官員，今天連署聲援美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。他們強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。