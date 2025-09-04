快訊

科技股提振 美股史指那指收高、道瓊下跌24點

美眾議院通過「阻止中國芬太尼法」 發起人：追究中共責任

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國之音（VOA）報導，美國聯邦眾議院近日通過「阻止中國芬太尼法」。法案發起人、共和黨眾議員巴爾表示，這項法案是為了追究中共及其附屬人員助長美國芬太尼危機的責任。

根據美國之音，「阻止中國芬太尼法」（StopChinese Fentanyl Act）修改了「芬太尼制裁法」，擴大有關「外國鴉片販運者」（foreign opioid trafficker）的定義。

這項法案賦予美國政府權力，對從事下列活動的中國的個人、組織和政府官員實施制裁，包括生產、銷售、資助或運輸合成鴉片類藥物或前驅化學品，未落實「了解你的客戶」程序，以及拒絕配合美國的禁毒行動。

該法案還要求美國總統決定是否將中國政府高級領導人，包括國家禁毒委員會、公共安全部、海關總署和國家藥品監督管理局的負責人，指定為「外國鴉片販運者」。

法案發起人巴爾（Andy Barr）發表聲明指出，這些立法措施是為了「打擊中共芬太尼製造者」。中共在肆虐肯塔基州、乃至整個國家的致命芬太尼危機中扮演了關鍵角色。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。

法案 美國 芬太尼

延伸閱讀

魁北克推祈禱禁令 各宗教團體恐遭迫害

麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

走私芬太尼原料 中企女高管在美獲刑15年

男子擁有37公分「全球最大鵰」 洗澡看不到腳踩滑摔斷手

相關新聞

川普派軍赴洛杉磯 法官裁定違法

位於舊金山的美國加州北區聯邦區域法院法官布雷爾二日判決，移民掃蕩行動引發群眾連日上街抗議之後，美國總統川普派遣軍隊前往洛...

川普政策變數多 美國企業職缺下滑至近一年低點

美國7月職缺下滑至10個月來最低，顯出在政府政策不確定性高漲下，企業對招募新員工的興趣降低。

美陷住房緊急狀態？克魯曼證實「是真的！」但川普使情況更糟糕

美國總統川普超愛宣布「緊急狀態」，上任不到八個月，已正式宣布九項全國緊急狀態，外加一項華府「犯罪緊急狀態」。日前財長貝森...

調查：美國民眾今年年終購物支出可能銳減逾5% 寫疫情來最大減幅

根據顧問公司PwC的調查，為年終購物旺季採買的購物者，今年的支出可能縮減逾5%，寫2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，反...

經濟學者挺聯準會理事庫克 連署反對川普撤職

包括諾貝爾經濟學獎得主戈丁在內的近600名學者與卸任官員，今天連署聲援美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。他們強調...

田納西州兒童5歲起上槍枝安全課程 全美首見

由共和黨主政的美國田納西州，今年起將讓年僅5歲的孩童接受槍枝安全課程，是全美第1個通過相關法令的州

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。