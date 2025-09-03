川普政策變數多 美國企業職缺下滑至近一年低點

美國7月職缺下滑至10個月來最低，顯出在政府政策不確定性高漲下，企業對招募新員工的興趣降低。

美國勞工統計局3日數據顯示，7月可供職缺減少至718萬個，低於6月下修後的736萬個，遠低於彭博訪調分析師的預期的738萬個。

減少的職缺主要在醫療保健、零售貿易和休閒接待業。這顯示出，企業在嘗試評估美國總統川普貿易政策對經濟的影響之際，對求才更加謹慎。除了職缺減少，企業的雇用步伐也已放緩，失業人士找到新工作所花的時間也已變長。

美國聯準會（Fed）正在密切關注勞動市場數據，以尋找任何令人擔憂的疲軟徵兆。Fed主席鮑爾8月在演講中表示，「就業的向下風險正在升高」。投資人預期Fed將在本月稍晚的政策會議降息1碼。