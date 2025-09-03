川普政策變數多 美國企業職缺下滑至近一年低點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普政策太難以讓人捉摸，導致美國企業變得不敢貿然徵人。 路透
川普政策太難以讓人捉摸，導致美國企業變得不敢貿然徵人。 路透

美國7月職缺下滑至10個月來最低，顯出在政府政策不確定性高漲下，企業對招募新員工的興趣降低。

美國勞工統計局3日數據顯示，7月可供職缺減少至718萬個，低於6月下修後的736萬個，遠低於彭博訪調分析師的預期的738萬個。

減少的職缺主要在醫療保健、零售貿易和休閒接待業。這顯示出，企業在嘗試評估美國總統川普貿易政策對經濟的影響之際，對求才更加謹慎。除了職缺減少，企業的雇用步伐也已放緩，失業人士找到新工作所花的時間也已變長。

美國聯準會（Fed）正在密切關注勞動市場數據，以尋找任何令人擔憂的疲軟徵兆。Fed主席鮑爾8月在演講中表示，「就業的向下風險正在升高」。投資人預期Fed將在本月稍晚的政策會議降息1碼。

Fed 美國 職缺

延伸閱讀

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

川普政府已對委內瑞拉動武 目的何在？

川普稱芝加哥猶如地獄　決心派國民兵進駐

美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

相關新聞

美陷住房緊急狀態？克魯曼證實「是真的！」但川普使情況更糟糕

美國總統川普超愛宣布「緊急狀態」，上任不到八個月，已正式宣布九項全國緊急狀態，外加一項華府「犯罪緊急狀態」。日前財長貝森...

川普：若否決關稅 將摧毀美國

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普二日表示，聯邦政府計畫最快三日上訴最高法院，並向最高法院提出「快速仲裁」。川普並再度...

川普派軍赴洛杉磯 法官裁定違法

位於舊金山的美國加州北區聯邦區域法院法官布雷爾二日判決，移民掃蕩行動引發群眾連日上街抗議之後，美國總統川普派遣軍隊前往洛...

川普政策變數多 美國企業職缺下滑至近一年低點

美國7月職缺下滑至10個月來最低，顯出在政府政策不確定性高漲下，企業對招募新員工的興趣降低。

調查：美國民眾今年年終購物支出可能銳減逾5% 寫疫情來最大減幅

根據顧問公司PwC的調查，為年終購物旺季採買的購物者，今年的支出可能縮減逾5%，寫2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，反...

經濟學者挺聯準會理事庫克 連署反對川普撤職

包括諾貝爾經濟學獎得主戈丁在內的近600名學者與卸任官員，今天連署聲援美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。他們強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。