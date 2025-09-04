川普派軍赴洛杉磯 法官裁定違法

位於舊金山的美國加州北區聯邦區域法院法官布雷爾二日判決，移民掃蕩行動引發群眾連日上街抗議之後，美國總統川普派遣軍隊前往洛杉磯執行移民法律，觸犯十九世紀訂定的聯邦法。

川普政府辯稱，加州無權挑戰總統在洛杉磯部署軍隊，民主黨籍加州州長紐森今年六月則向法院提告指出，川普行為違反一八七八年「治安官動員法」，該法禁止美軍在未經國會授權下從事國內執法行動。聯邦法院判決認同加州主張。

針對川普在國內部署軍隊，布雷爾在五十二頁的判決書做出嚴厲批評：「洛杉磯的確出現示威，某些民眾參與暴力。然而，當地並沒有叛亂，並沒有民事執法機關無法處理並執行法律的情況。」

判決書寫道，川普與國防部長赫塞斯都曾提到要派遣國民兵到奧克蘭、舊金山等城市，引起民眾擔心川普想建立「國家警察」，以總統身分兼任警察首長。

民主黨籍加州檢察長邦塔二日表示，聯邦法院的判決確認「川普總統不是國王」。邦塔說，部署軍隊其實就是一場「政治秀」，川普把美軍當成棋子，企圖推動反移民政策。

白宮發言人凱利二日指出，極左派法院想要阻擋川普落實「讓美國再次偉大」目標，川普則致力保護奉公守法的公民，聯邦法院的判決「絕對不是這個議題的最終定論」。

加州政府在訴訟期間向法院指出，至少在兩件案例當中，美軍人員拘留民眾。川普部署軍隊人數尖峰時期，洛杉磯約有四千名受到聯邦調度的加州國民兵，還有來自聖地牙哥郡潘德頓營地的七百名陸戰隊員。

華爾街日報分析，川普不斷宣稱要出動軍隊前往民主黨執政州或城市。除派遣國民兵到華府，也點名要派兵到巴爾的摩、芝加哥、紐約等地。

川普派到洛杉磯的美軍人數雖已減少，但司法攻防戰仍然持續進行。國防部表示，原本參與行動的陸戰隊已回到潘德頓營地，只剩下大約三百名加州國民兵仍由聯邦調度。