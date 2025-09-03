美陷住房緊急狀態？克魯曼證實「是真的！」但川普使情況更糟糕

美國總統川普超愛宣布「緊急狀態」，上任不到八個月，已正式宣布九項全國緊急狀態，外加一項華府「犯罪緊急狀態」。日前財長貝森特又預告，可能即將宣布全國進入「住房緊急狀態」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日說，目前為止，川普2.0宣告的所謂「緊急狀態」，都是為擴權找虛假的藉口罷了。例如，川普援引緊急經濟授權法加徵關稅，就頻頻遭法院判定違法，另一法院也判他無權調派國民兵進駐洛杉磯。

但克魯曼指出，這一回貝森特所言確有其事：美國確實陷入住房緊急狀態。過去十年來，房價漲得比整體生活費還快，民眾對房價高不可攀的認知是事實。不幸的是，川普的政策非但不能解決問題，還會使住房危機更加惡化。

美國為何陷入住房緊急狀態？

美國房價自2015年以來就勁揚，但與2000年代那場房市泡沫迥然不同。昔日那場危機是受投機炒作驅動，房價遠比租金漲得猛，而且房價飆漲並非全國現象，未見於房屋供應能滿足需求成長的亞特蘭大、休士頓和達拉斯。

對照下，過去十年來房價扶搖直上，確實是全國現象。房價雖迅速上漲，卻未吸引建商大興土木帶動新建案大增，即使在2000年代避開房市泡沫的城市也不例外。

遭遇房屋供不應求的問題，一種解決辦法是城市「向外擴建」，即房屋興建朝郊區擴展。專家指出，2000年代在亞特蘭大等城市，的確有在市郊增建單戶獨立住宅的空間；但如今，這種外擴已達到極限，使通勤往返成本太高昂，況且能用來蓋房子的綠地已建無可建。

明顯的解決辦法是「向內擴建」，也就是在市區內興建更多住宅，特別是多戶住宅，藉提高人口密度改善住宅不足問題，也可藉由增加供應平抑房價。然而，這種做法又會遭遇本地既得利益者的阻撓。不論是紅州或藍州，現有屋主們基於自身利益，都傾向阻止新建案。

川普政策能解決住宅問題嗎？

貝森特既然指出住房緊急狀態問題，可有對策？

克魯曼表示，解決房屋荒問題，明智的政府政策或許是「歡迎蓋在我後院」（YIMBY），並努力化解妨礙興建新住宅的政治阻力。但傳統基金會發表的「2025計畫」--被視為川普2.0改造聯邦政府的藍圖--卻建議保守派政府反對任何削弱單戶分區（single-family zoning）的計畫，亦即主張「勿蓋在我家後院」（NIMBY）。

由此可見，寄望於川普2.0住房政策擴大住宅供應，不啻是緣木求魚。但擴大供應，是使房價更讓人負擔得起的唯一辦法。

川普的非住宅政策，也將阻撓興建更多住宅。對加拿大木材進口重課35%的關稅，會讓房價更親民嗎？大規模遣返移工，加劇美國營建業缺工問題，會導致房屋供應增加嗎？

所以，該怎麼看貝森特所謂的「住房緊急狀態」？往好的方面解讀，只是空話罷了，意圖在期中選舉前假裝政府有點作為。但去年競選期間，川普搭檔范斯曾誣指移民導致住宅危機。所以，即使這場緊急狀態是真的，也可能變成另一個擴權的藉口。