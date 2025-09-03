調查：美國民眾今年年終購物支出可能銳減逾5% 寫疫情來最大減幅

根據顧問公司PwC的調查，為年終購物旺季採買的購物者，今年的支出可能縮減逾5%，寫2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，反映美國總統川普關稅政策的衝擊。

綜合路透與CNBC報導，PwC在6月–7月訪調約4,000名美國民眾，發現今年各世代消費者於年終購物季，在禮品、旅遊、娛樂等方面的支出，預料年減5.3%至平均1,552美元。其中禮品消費衝擊最重，平均支出預計年減11%至721美元。

各世代種減幅最大的是年齡介於13歲至29歲的Z世代，今年的支出可能減少23%，與去年消費規劃勁增37%形成鮮明對比。約有84%消費者表示，將在未來半年內縮減支出，特別是減少在服飾、高價物品及外食消費。逾半數受訪者說，物價上漲可能影響其假期購物決策。

川普政府貿易政策引發的通膨與經濟效應，使消費者對非必要採購更為謹慎，美國大型零售商也在重要的假期旺季，面臨需求不確定性。

PwC說：「消費者在假期採買上更為謹慎，他們正在決定什麼錢最該花，哪裡可以縮減支出，以及哪裡值得花大錢。」