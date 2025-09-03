川普稱芝加哥猶如地獄　決心派國民兵進駐

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。法新社 周辰陽
美國總統川普今天表示決心派遣國民兵進入芝加哥。他宣稱這個由民主黨執政的城市槍支犯罪猖獗，現在就是一個「地獄」。

綜合法新社與路透社報導，川普表示：「我們要進入（芝加哥），同時暗示他將派兵進入另一個民主黨執政城市巴爾的摩。

川普說：「芝加哥現在就是一個地獄，巴爾的摩也是。」

川普引用芝加哥犯罪統計數據說：「我有義務這樣做」，「這不是政治問題，過去兩周半已有20人喪生，75人中槍，我有這個義務。」

川普在橢圓形辦公室對記者說，「我們會進駐。我沒說什麼時間，但我們一定會進駐。」

美國官員表示，國防部已初步規劃部署國民兵至芝加哥的具體方案。

川普稍早還在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他「將迅速解決（芝加哥）犯罪問題，就像在華盛頓特區所做的那樣」。

川普表示，「芝加哥是迄今為止世界上最糟糕、最危險的城市」。隨後他又以慣用的全文大寫方式挑釁，稱「芝加哥是世界謀殺之都！」

位於伊利諾州的芝加哥是美國第3大城。川普稱民主黨籍的州長普里茨克（JB Pritzker）「急需幫助，只是自己不知道。」

伊利諾州州長普里茨克則表示，川普正準備「入侵」。普里茨克被認為是2028年民主黨的總統候選人之一，他先前曾表示除非州長要求，否則總統並無合法權力在州內部署軍隊。

