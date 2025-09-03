快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

美印太司令：美軍若必須一戰 將展現壓倒性優勢

中央社／ 夏威夷珍珠港2日專電

美國印太司令帕帕羅今天出席二戰終戰80週年紀念儀式表示，美軍最高職責是「嚇阻侵略」，但如果必須一戰，將拿出壓倒性的絕對優勢，和盟友與夥伴並肩作戰，必定勝利。

永久停靠珍珠港的密蘇里號戰艦（USS Missouri）紀念館今天舉行二戰終戰80年紀念活動。1945年9月2日，這艘戰艦停靠東京灣，在盟軍統帥麥克阿瑟（Douglas MacArthur）的主持下，日本簽字投降，結束這場造成數千萬人死亡的第二次世界大戰。

二戰終戰正好滿80年的今天，當年在艦上服役、見證日本投降，如今年近百歲的8名老兵重回歷史現場，接受數百人致敬。美國印太司令部最高將領、4星上將帕帕羅（Samuel Paparo）發表演說。

帕帕羅出身戰鬥機飛行員，畢業於「美國海軍戰鬥機武器學校」（United States Navy Fighter WeaponsSchool）又稱為Top Gun，即電影「捍衛戰士」的背景設定。

帕帕羅出身軍人世家，祖父在二戰期間服役於海軍，他今天以印太司令的身分在二戰終戰80年的紀念活動擔任主講人，別具意義。

帕帕羅逐一點名在場的二戰老兵，稱譽他們是「最偉大的世代」（The Greatest Generation），「他們犧牲一切以捍衛和平，在戰火中重建希望，用勇氣澆灌自由，為後代確保持久和平，讓我們在沒有戰爭威脅的時代長大。」

帕帕羅提到，有老兵自稱「我不是英雄，只是一個熱愛國家、熱愛家庭的美國年輕人」。他回應說：「會說自己不是英雄，正是一名美國英雄會說的話。」

帕帕羅這番話，獲得台下熱烈迴響，掌聲超過10秒。他強調密蘇里戰艦代表的和平意義。

帕帕羅指出，受惠於在場的二戰老兵，以及當時的盟軍統帥麥克阿瑟、5星上將尼米茲（Chester Nimitz）等一個世代的努力，為世界爭取到最偉大的禮物「和平」。

他表示，美國印太司令部在今日傳承同樣的和平使命，最高職責是「嚇阻侵略、防止戰爭」。他強調美國與日本的深厚盟友關係，加上所有印太國家的盟友與夥伴，共同維護區域和平。

他強調：「美軍會用盡一切力量防止戰爭，維護和平。但如果必須戰鬥，我們將會拿出壓倒性的優勢力量，與盟友並肩作戰。我們必定勝利。」

美國 二戰 印太

延伸閱讀

諷中國閱兵合謀反對美國 川普：盼習近平提到美軍犧牲

影／美軍打擊委內瑞拉運毒船！川普曝光快艇被擊中瞬間畫面

二戰勝利80年 清華捷英文物館獲贈受降影像史料

華郵：川普政府「接管加薩」計畫 擬遷離200萬巴人、託管10年

相關新聞

性犯罪富豪艾普斯坦案 美眾院委員會釋首批檔案

美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會今天釋出有關性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查的首批文件。艾普斯...

誰救了Google？生成式AI意外翻轉反壟斷案 法官點名這些新勢力

生成式人工智慧（GenAI）崛起，意外成為Google反壟斷訴訟的重大轉折點。美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Meh...

迪士尼涉違兒童隱私法 支付1000萬美元與FTC和解

美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，迪士尼（Walt Disney）已同意支付1000萬美元（約新台幣3億元）和解費，...

遭控鼓勵青少年自殺 ChatGPT將推出家長監控功能

美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天指出，將為聊天機器人ChatGPT增加家長監控功能，一週前一對美國夫婦控稱這套系...

川普解雇FTC委員踢鐵板！法院讓她復職：相關判例存在近百年

美國聯邦上訴法院周二以2比1裁定，被共和黨籍總統川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（Rebecca S...

美股9月開張不利 法院駁回關稅觸發美財政疑慮 科技股跌最重

美國股市9月開張不利，連續兩個交易日下跌，美國上訴法院裁定美國總統川普大部分加徵關稅違法，投資人評估接下來關稅政策前景。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。