美印太司令：美軍若必須一戰 將展現壓倒性優勢

美國印太司令帕帕羅今天出席二戰終戰80週年紀念儀式表示，美軍最高職責是「嚇阻侵略」，但如果必須一戰，將拿出壓倒性的絕對優勢，和盟友與夥伴並肩作戰，必定勝利。

永久停靠珍珠港的密蘇里號戰艦（USS Missouri）紀念館今天舉行二戰終戰80年紀念活動。1945年9月2日，這艘戰艦停靠東京灣，在盟軍統帥麥克阿瑟（Douglas MacArthur）的主持下，日本簽字投降，結束這場造成數千萬人死亡的第二次世界大戰。

二戰終戰正好滿80年的今天，當年在艦上服役、見證日本投降，如今年近百歲的8名老兵重回歷史現場，接受數百人致敬。美國印太司令部最高將領、4星上將帕帕羅（Samuel Paparo）發表演說。

帕帕羅出身戰鬥機飛行員，畢業於「美國海軍戰鬥機武器學校」（United States Navy Fighter WeaponsSchool）又稱為Top Gun，即電影「捍衛戰士」的背景設定。

帕帕羅出身軍人世家，祖父在二戰期間服役於海軍，他今天以印太司令的身分在二戰終戰80年的紀念活動擔任主講人，別具意義。

帕帕羅逐一點名在場的二戰老兵，稱譽他們是「最偉大的世代」（The Greatest Generation），「他們犧牲一切以捍衛和平，在戰火中重建希望，用勇氣澆灌自由，為後代確保持久和平，讓我們在沒有戰爭威脅的時代長大。」

帕帕羅提到，有老兵自稱「我不是英雄，只是一個熱愛國家、熱愛家庭的美國年輕人」。他回應說：「會說自己不是英雄，正是一名美國英雄會說的話。」

帕帕羅這番話，獲得台下熱烈迴響，掌聲超過10秒。他強調密蘇里戰艦代表的和平意義。

帕帕羅指出，受惠於在場的二戰老兵，以及當時的盟軍統帥麥克阿瑟、5星上將尼米茲（Chester Nimitz）等一個世代的努力，為世界爭取到最偉大的禮物「和平」。

他表示，美國印太司令部在今日傳承同樣的和平使命，最高職責是「嚇阻侵略、防止戰爭」。他強調美國與日本的深厚盟友關係，加上所有印太國家的盟友與夥伴，共同維護區域和平。

他強調：「美軍會用盡一切力量防止戰爭，維護和平。但如果必須戰鬥，我們將會拿出壓倒性的優勢力量，與盟友並肩作戰。我們必定勝利。」