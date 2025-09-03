迪士尼涉違兒童隱私法 支付1000萬美元與FTC和解
美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，迪士尼（Walt Disney）已同意支付1000萬美元（約新台幣3億元）和解費，以了結該公司涉嫌違反「兒童線上隱私保護法」的訴訟。
路透社報導，FTC先前提訴，指控迪士尼在影音平台YouTube上架部分專為兒童製作的影片時，沒有正確標示為「兒童內容」，因此在未事先通知家長或取得同意情況下，便透過這個平台蒐集13歲以下觀眾的個資，並用於向兒童投放廣告。
訴狀主張，迪士尼因此觸犯了「兒童線上隱私保護法」（Children's Online Privacy Protection Rule）。
FTC說，依規定，所有對象為13歲以下兒童的網站、應用程式（App）等線上服務，在蒐集個資前必須通知家長，並取得可驗證的家長同意。
根據今天提交的法院文件，擬議命令要求迪士尼「實施觀眾分級機制，確保旗下影片在適當情況正確標示為『為兒童製作』」。
FTC與迪士尼達成和解的消息最早經由美國Axios新聞網報導，並獲迪士尼發言人證實。
迪士尼發言人表示，這項和解僅涉及公司部分在YouTube上發布的內容，不包含迪士尼自營的數位平台。
發言人強調，迪士尼一向嚴格遵守兒童隱私相關法規，並將持續投入必要資源與工具，確保在這一領域保持領先地位。
