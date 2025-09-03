快訊

遭控鼓勵青少年自殺 ChatGPT將推出家長監控功能

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
OpenAI指出，將為聊天機器人ChatGPT增加家長監控功能。路透
OpenAI指出，將為聊天機器人ChatGPT增加家長監控功能。路透

美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天指出，將為聊天機器人ChatGPT增加家長監控功能，一週前一對美國夫婦控稱這套系統鼓勵他們的青少年兒子自殺。

法新社報導，OpenAI在部落格貼文指出，「接下來一個月內，家長將能…將自己的帳號與青少年子女帳號連結，並控制ChatGPT對其子女的回應，讓其符合年齡適宜的模型行為規則。」

OpenAI表示，當系統偵測到青少年處於「劇烈苦惱時刻」，家長也會收到ChatGPT的通知。

芮恩夫婦上週在加州州法院提出訴訟，控稱ChatGPT在2024年到2025年間，與他們的兒子亞當．芮恩（Adam Raine）建立了親密關係，最終導致他結束自己的生命。

訴狀指控，在2025年4月11日的最後一次對話中，ChatGPT協助16歲的亞當偷取父母的伏特加酒，並對他繫上的繩結進行技術分析，確認這個繩結「可能可以吊起一個人」。

幾小時後，亞當使用這種方式自盡。

科技正義法計畫（The Tech Justice Law Project）律師丁契爾（Melodi Dincer）表示：「當人們使用ChatGPT時，真的會覺得自己是與某個存在者對話。」

丁契爾說：「這些功能可能導致像亞當這樣的使用者，隨著時間過去，會愈來愈多地分享個人生活，最終甚至開始向這個看似無所不知的產品尋求建議與指導。」

她強調，產品設計特性讓使用者容易將聊天機器人視為值得信賴的角色，如朋友、治療師或醫師。

丁契爾批評OpenAI公布家長監控與安全措施的部落格貼文過於「空泛」，缺乏細節。

她說：「這真的只是最低限度…至於他們是否會落實所承諾的措施，以及整體成效如何，還有待觀察。」

OpenAI指出，未來三個月將進一步提升聊天機器人的安全性，包括將「某些敏感對話」轉接至推理模型（reasoning model），讓其投入更多運算資源生成回應。

OpenAI還表示，「我們的測試顯示，推理模型能更一致地遵循並應用安全準則。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

OpenAI ChatGPT

相關新聞

性犯罪富豪艾普斯坦案 美眾院委員會釋首批檔案

美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會今天釋出有關性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查的首批文件。艾普斯...

誰救了Google？生成式AI意外翻轉反壟斷案 法官點名這些新勢力

生成式人工智慧（GenAI）崛起，意外成為Google反壟斷訴訟的重大轉折點。美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Meh...

迪士尼涉違兒童隱私法 支付1000萬美元與FTC和解

美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，迪士尼（Walt Disney）已同意支付1000萬美元（約新台幣3億元）和解費，...

遭控鼓勵青少年自殺 ChatGPT將推出家長監控功能

美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天指出，將為聊天機器人ChatGPT增加家長監控功能，一週前一對美國夫婦控稱這套系...

川普解雇FTC委員踢鐵板！法院讓她復職：相關判例存在近百年

美國聯邦上訴法院周二以2比1裁定，被共和黨籍總統川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（Rebecca S...

美股9月開張不利 法院駁回關稅觸發美財政疑慮 科技股跌最重

美國股市9月開張不利，連續兩個交易日下跌，美國上訴法院裁定美國總統川普大部分加徵關稅違法，投資人評估接下來關稅政策前景。...

