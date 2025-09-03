性犯罪富豪艾普斯坦案 美眾院委員會釋首批檔案

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)。路透
美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會今天釋出有關性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查的首批文件。艾普斯坦案已成為總統川普政府飽受爭議的政治焦點。

法新社報導，美國司法部移交超過3.3萬頁與艾普斯坦和同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）相關的紀錄，這些資料隨後上傳到聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and GovernmentReform）網站。

共和黨籍委員會主席柯默（James Comer）表示：「我們正在上傳這些文件，以展現完全的透明度，讓全美國的人都能看到這些文件。」

柯默告訴記者：「我們正在盡快上傳。我們希望這些文件盡快公開。」

艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。這名與各國政商權貴過從甚密的億萬富豪案件疑雲始終未歇。有些人相信艾普斯坦手中握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信艾普斯坦之死是遭滅口。

英國前社交名媛麥克斯威爾因協助艾普斯坦誘拐未成年少女性侵而遭定罪，目前正在服20年有期徒刑。

川普部分支持者多年來持續關注艾普斯坦案，堅信「深層政府」（deep state）菁英在保護民主黨與好萊塢圈內與艾普斯坦有關的人士，但不包括川普。

川普政府成員曾高調揚言公開相關檔案，誓言要讓案件真相大白，然而聯邦調查局（FBI）和司法部7月表示艾普斯坦是自殺身亡、沒有勒索任何知名人物，且沒有所謂「客戶名單」，態度落差之大引發許多川普支持者不滿。

眾議院監督暨政府改革委員會先前向司法部發出傳票，要求提供艾普斯坦案調查相關文件，首批紀錄已於上月移交。

目前尚不清楚今天釋出的文件中有哪些新內容，其中有些內容已全面刪減或遮蔽。

先前已有數以千計與艾普斯坦案調查有關的文件陸續公開，上述委員會民主黨籍首席議員賈西亞（Robert Garcia）表示，今天釋出的紀錄大多早已對外公開。

委員會在聲明中說，預計將從司法部收到更多紀錄，這些資料將經過刪減或遮蔽，以保護「受害者身分」並移除「任何涉及兒童性虐待的內容」。

