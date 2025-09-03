法官裁定違反聯邦法 禁止川普在加州部署國民兵

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

聯邦法官今天禁止美國總統川普政府動用軍隊在加州打擊犯罪；這位共和黨籍總統正揚言派兵，進駐包括芝加哥在內的更多美國城市。

路透社報導，舊金山聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）認定，川普政府蓄意違反禁止聯邦軍隊參與國內執法的「民兵團法」（Posse ComitatusAct）。

川普6月為了回應洛杉磯因大規模搜捕移民行動而掀起抗議潮，下令4000名國民兵（National Guard）和700名現役陸戰隊員進駐。

今天的裁決對川普推動擴大軍隊在美國本土角色的行動造成挫敗；批評者認為，這是行政權力的危險擴張，可能引發軍隊與一般民眾間的緊張關係。

