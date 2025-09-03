川普宣布 美國太空司令部遷往阿拉巴馬州

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，美國太空司令部（US Space Command）總部將從科羅拉多州遷至阿拉巴馬州，推翻民主黨籍前總統拜登的決定。

法新社，這項舉措前，阿拉巴馬州與科羅拉多州為誰該成為太空司令部的總部激烈爭鬥多年。

美國太空司令部負責監督太空作戰行動，將為總部所在地區帶來顯著的就業機會。

川普在白宮表示：「我非常高興地告訴大家，美國太空司令部總部將遷往一個美麗的地方，即阿拉巴馬州的亨茲市（Huntsville）。」

川普在第一任總統任期挑選阿拉巴馬州作為總部所在地，但民主黨籍前總統拜登決定將太空司令部留在科羅拉多州的臨時位置。

川普說：「我們最初選定亨茲市作為太空司令部總部，但這項計畫卻被拜登政府不當阻撓。」

川普為這項軍事重組提出的理由之一，是他不滿科羅拉多州允許選民以郵寄方式投票。

川普自己也曾在佛羅里達州透過郵寄方式投票，但他重申郵寄投票與選舉舞弊有關，儘管這種說法已被反覆證明為虛假，但卻是這位共和黨人更廣泛且史無前例地企圖破壞公眾對美國選舉信任的一部分。

川普表示：「當這個州支持郵寄投票，意味著他們想要不誠實的選舉，因為事實就是如此。所以這在太空司令部的決定中起了很大作用。」

太空在現代戰爭中幾乎所有層面都發揮著至關重要的作用，許多軍事技術依賴環繞地球軌道運行的感測器和衛星網路。

