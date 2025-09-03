川普解雇FTC委員踢鐵板！法院讓她復職：相關判例存在近百年

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
遭美國總統川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（圖）在上訴法院勝訴，將復職。路透
遭美國總統川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（圖）在上訴法院勝訴，將復職。路透

美國聯邦上訴法院周二以2比1裁定，被共和黨籍總統川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（Rebecca Slaughter）可以恢復職務，並駁回川普政府提出的暫緩執行請求。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院表示，總統不得無故撤換FTC委員，並強調這項法律原則已經存在近一個世紀。

兩位法官在意見書中指出，政府上訴「不太可能勝訴」，因任何對其有利的裁決都將違背具拘束力、與本案直接相關，且屢遭維護的最高法院判例。不過，川普任命的法官拉奧（Neomi Rao）持不同意見，認為法院無權命令恢復一名遭總統撤職的官員。

斯勞特為勝訴感到振奮，強調川普「不是凌駕於法律之上」，並稱周三一大早就要立即重返崗位。白宮尚未回應。此案最終可能上訴至最高法院。

FTC肩負消費者保護與反壟斷任務，採跨黨派設計，五名委員中不得超過三人來自同一政黨。今年3月川普解雇斯特勞與另一名民主黨籍委員貝多亞（Alvaro Bedoya），被視為對監管機構獨立性的一大挑戰。貝多亞6月已正式辭職，轉赴其他職務，未參與此案。

