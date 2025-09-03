美股9月開張不利 法院駁回關稅觸發美財政疑慮 科技股跌最重

美國股市9月開張不利，連續兩個交易日下跌，美國上訴法院裁定美國總統川普大部分加徵關稅違法，投資人評估接下來關稅政策前景。大型科技股回落，美國10年期公債殖利率攀升。

道瓊工業指數下跌249.07點，跌幅0.6%，報45,295.81點；標普500指數跌44.72點，跌幅0.7%，報6,415.54點；那斯達克綜合指數跌175.92點，跌幅0.8%，報21,279.63點。

費城半導體指數跌1.1%，台積電ADR也跌1.1%，輝達（NVIDIA）跌2%。

上訴法院駁回了對等關稅，接下來將提交至最高法院。分析師說，此裁決加劇了美國債券市場的疑慮，因為關稅收入可能因此下降並讓美國財政赤字擴大。

投資人正注意另一項法院裁決，決定川普開除聯準會理事庫克是否合法。川普敦促Fed降息，加劇了外界對通膨和Fed獨立性面臨的長期風險的疑慮。

投資人推高長期政府債券殖利率，並將金價推至歷史新高。銀行業、科技股和其他風險較高的資產下跌，這通常是債券殖利率上升時的常態。美國10年期公債殖利率收在4.276%。

11大類股中有8個下跌，其中對利率敏感的房地產股跌幅最大。科技七雄股跌1.1%。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，美國10年期公債殖利率高於過去18年中97%的時段，因此全球都對這些長期利率感到憂心。「那些一直擔心股市即將迎來季節性低迷的人看來有先見之明」。

股市下跌可能是因為夏天「走得太順」，Purpose Investments Inc.首席策略師Craig Basinger表示。他認為，周二的市場走勢看起來更像是投資人獲利了結，而非殖利率導致的拋售。

進入9月，投資人關注美股這一歷來表現最弱的月份，機構投資者重新調整部位，散戶買入放慢，波動性加劇，企業買盤減少。

投資人接下來將關注就業數據。周五的非農就業數據最為引人注目，但交易員也將關注周三的JOLTS職缺數據和周四的ADP就業報告。

美國利率期貨市場普遍預期Fed將在本月降息，根據芝商所的FedWatch數據，Fed在 9 月 17 日為期兩天的政策會議結束時降息 25 個基點的可能性為 92%。

卡夫亨氏大跌 7%，該公司表示將分拆為兩家公司，一家專注於食品雜貨，另一家專注于醬料和抹醬。

另一方面，百事可樂大漲了 1.1%，Elliott Management披露對百事公司持有價值40億美元的股份並發起維權投資行動。