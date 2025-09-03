快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美軍對一艘駛離委內瑞拉的運毒船發動攻擊，並將其擊沉。

法新社報導，川普在白宮指出，美軍「擊落一艘船…那是一艘運毒船，裡面有許多毒品。我們已將它摧毀」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在社群媒體平台X上發文說，美軍「對一艘從委內瑞拉出發的運毒船發動致命打擊」。

美國宣布這項消息之際，華府與卡拉卡斯當局正處於日益緊張的關係中。

委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）日前已宣布進入「最高備戰狀態」，聲稱要防範美軍可能發動的軍事威脅。

川普政府指控馬杜洛領導販毒集團，並已經宣布向南加勒比海（Caribbean Sea）地區部署軍艦，以執行掃毒行動，但沒有公開威脅要入侵委內瑞拉。

美軍 馬杜洛 委內瑞拉

延伸閱讀

川普與關稅不確定性促投資人急尋避風港 歐股收低

川普擬加強施壓金磚國家 考慮對巴西進口俄油採取新措施

川普家族加密幣事業 大賺50億美元

川普政府敗訴 法官禁止在加州部署國民兵執法

相關新聞

川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

美國總統川普9月將密集面臨多項國內外事務的「期限」壓力，包括避免聯邦政府停擺、對等關稅棘手訴訟，以及推動俄羅斯與烏克蘭和...

網上瘋傳死訊 川普：兩天沒出現就被說出問題

美國總統川普上周連續數日沒有公開行程，不但被外界質疑身體出現狀況，網路上更瘋傳川普的死訊；川普2日表示，他兩天沒現身，就...

川普家族加密幣事業 大賺50億美元

美國總統川普家族的旗艦加密幣事業世界自由金融公司（World Liberty），發行的數位代幣「WLFI」1日公開交易後...

為開放60萬陸留學生辯護 川普：正確之舉 對我們有利

美國總統川普八月底曾表示，美國願接受六十萬名中國大陸留學生，作為美中貿易談判條件之一，引發部分支持者反彈。川普近日接受保...

不認中共九三閱兵是挑戰 川普：中國更需要美國

中國今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，擬於3日舉行盛大閱兵，美國總統川普2日表...

美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普2日表示，聯邦政府計畫向最高法院提出「快速仲裁」，並表示，如果最高法院最後裁定關稅違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。