川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美軍對一艘駛離委內瑞拉的運毒船發動攻擊，並將其擊沉。

法新社報導，川普在白宮指出，美軍「擊落一艘船…那是一艘運毒船，裡面有許多毒品。我們已將它摧毀」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在社群媒體平台X上發文說，美軍「對一艘從委內瑞拉出發的運毒船發動致命打擊」。

美國宣布這項消息之際，華府與卡拉卡斯當局正處於日益緊張的關係中。

委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）日前已宣布進入「最高備戰狀態」，聲稱要防範美軍可能發動的軍事威脅。

川普政府指控馬杜洛領導販毒集團，並已經宣布向南加勒比海（Caribbean Sea）地區部署軍艦，以執行掃毒行動，但沒有公開威脅要入侵委內瑞拉。