網上瘋傳死訊 川普：兩天沒出現就被說出問題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普上周連續數日沒有公開行程，不但被外界質疑身體出現狀況，網路上更瘋傳川普的死訊；川普2日表示，他兩天沒現身，就被大家說一定出了什麼問題，並表示，他上周做了很多事情，周末也非常活躍。

高齡79歲的川普因上周公開行程減少，有數日沒有在媒體面前露面，遭外界質疑身體可能出現問題，網路還瘋傳「川普死了」。對此，川普已在周末前往位於維吉尼亞州斯特林（Sterling）的川普國家高爾夫俱樂部打球，破除謠言；川普8月31日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，指他的狀況前所未有的好（never felt better in my life）。

川普2日現身媒體前做重大宣布，也親自回應質疑；川普表示，他兩天沒現身，就被大家說一定出了什麼問題，前總統拜登幾個月沒有現身，都沒有人說拜登出了什麼問題，「而我們知道他當時不是最好的狀態」。

川普說，他上周接受媒體專訪，也發了很多真實社群的貼文；川普說，他周末也非常活躍，並在高爾夫俱樂部見了一些人；川普說，他有聽到對他身體狀況的質疑，但沒有聽到有人說他死了。

川普並批評說，那些說他身體出狀況的媒體都是「假新聞」。

川普 社群 網路

